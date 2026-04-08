Συγκρατημένη σε σχέση με πέρυσι είναι η ταξιδιωτική ζήτηση που καταγράφουν τα ελληνικά τουριστικά γραφεία στην ελληνική αγορά κατά την εφετινή Πασχαλινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) από τα μέλη των Συνδέσμων της σε όλη την Ελλάδα, η πτώση της ζήτησης στα ταξίδια εσωτερικού φτάνει το -30% σε σχέση με το Πάσχα του 2025, με τους ταξιδιώτες να κινούνται πιο προσεκτικά και να επιλέγουν κυρίως γνωστούς, ασφαλείς και παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Βέροια, το Πόρτο Χέλι, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, η Πάτμος, τα Μετέωρα, η Καλαμάτα και η Κρήτη.

Σημαντικό ρόλο στη εφετινή εικόνα διαδραματίζει και το γεγονός ότι το Πάσχα πέφτει ημερολογιακά νωρίς, με αποτέλεσμα αρκετά καταλύματα να παραμένουν ακόμη κλειστά, περιορίζοντας την προσφορά σε αρκετές περιοχές και επηρεάζοντας τη συνολική κινητικότητα.

Στα ταξίδια εξωτερικού, η μείωση διαμορφώνεται περίπου στο -25% σε σχέση με πέρυσι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε προορισμούς της Αλσατίας, της Ιταλίας και της Νάπολης, ενώ καταγράφεται και μια σαφής τάση αποφυγής των πολύ μεγάλων αστικών κέντρων. Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο πόλεις και περιοχές που βρίσκονται «δίπλα» στις μεγάλες μητροπόλεις, όπως για παράδειγμα το Μόναχο αντί του Βερολίνου.

Θετική εικόνα εμφανίζει η Αίγυπτος, όπου παραδοσιακά καταγράφεται ενδιαφέρον για θρησκευτικού χαρακτήρα ταξίδια στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας και στη Μονή Σινά, ενώ το Μαρόκο και η Τυνησία συνεχίζουν να κινούνται ικανοποιητικά, σε αντίθεση με άλλες αγορές της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζονται εντονότερα από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ικανοποιητικά κινείται επίσης η Κύπρος, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση της στις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών, ενώ θετική εικόνα εμφανίζει και η Τουρκία, με την Κωνσταντινούπολη να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον που περιστρέφεται γύρω από τις επισκέψεις στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ενόψει των ημερών του Πάσχα στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος των Ελλήνων για θρησκευτικό τουρισμό.

Σε επίπεδο διαθέσιμων προγραμμάτων για το Πάσχα του 2026, η αγορά παρουσιάζει ευρύ φάσμα επιλογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στους εγχώριους προορισμούς, οι τιμές ξεκινούν από 120 ευρώ για ατομικά προγράμματα τριών ημερών στο Λουτράκι και φτάνουν έως τα 930 ευρώ για 7ήμερο γύρο Κρήτης, ενώ υπάρχουν και ενδιάμεσες επιλογές προγραμμάτων σε δημοφιλείς περιοχές όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, οι Πρέσπες, η Μεθώνη, η Καλαμάτα, οι Σέρρες, η Κερκίνη, το Καϊμακτσαλάν, τα Πόζαρ, η Αρχαία Ολυμπία, η Αρκαδία, η Τήνος, το Ναύπλιο, η Μάνη, τα Τζουμέρκα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, το Πήλιο, η Κέρκυρα, η Λίμνη Πλαστήρα, η Ξάνθη, ο Έβρος, η Σκύρος, η Ρόδος, η Σύμη και η Πάτμος.

Στο εξωτερικό, οι οργανωμένες επιλογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Βελιγράδι, Μαρακές, Κωνσταντινούπολη, κρουαζιέρα στην Αδριατική, Παρίσι, Σικελία, Καππαδοκία, Μαδρίτη, Πράγα, Κάιρο, Λισσαβώνα, Ιορδανία, Μόναχο, Ινδία και Πανόραμα Αλβανίας, με τις τιμές να ξεκινούν από 735 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.390 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

