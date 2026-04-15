Στη Λευκάδα, ένα νησί που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την αυθεντική παράδοση, βρίσκεται και σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Ακούμε ιστορίες ανθρώπων που επέλεξαν να αλλάξουν τη ζωή τους, γνωρίζουμε την τοπική διάλεκτο του νησιού και επισκεπτόμαστε ένα χωριό που μοιάζει να βγαίνει από παραμύθι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Γιολάντα Διαμαντή πήρε μια γενναία απόφαση: άφησε πίσω της την έντονη ζωή της Αθήνας και μετακόμισε στη Λευκάδα. Τη συναντήσαμε στο νησί, μας μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα και μας σύστησε την κόρη της, Αλεξάνδρα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στο wakeboard.

Δύο νέοι άνθρωποι εμπνέονται από κάτι τοπικό: το γλωσσικό ιδίωμα της Λευκάδας. Με αγάπη για τη ντοπιολαλιά και δημιουργική διάθεση, έχουν δημιουργήσει μια διαδικτυακή σειρά με τίτλο «ΤΟΥΤΑ ΚΕΙΝΑ». Με χιούμορ και φαντασία, γράφουν οι ίδιοι τα σενάρια και ενσαρκώνουν χαρακτήρες που αντικατοπτρίζουν την τοπική κουλτούρα. Το ενδιαφέρον του κοινού είναι έντονο, καθώς και οι συντοπίτες τους έχουν γίνει φανατικοί θεατές, παρεμβαίνοντας και επηρεάζοντας την εξέλιξη της σειράς.

Στο μικρό χωριό Νεοχώρι Λευκάδας, εκτυλίσσεται μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Το χωριό εγκαταλείφθηκε πριν από περίπου 60 χρόνια, λόγω έλλειψης βασικών υποδομών και έγινε καταφύγιο για χίπις της εποχής, λίγοι όμως κατάφεραν να παραμείνουν. Πριν από πέντε χρόνια, μια Ελληνίδα μετανάστρια από τη Γερμανία εγκαταστάθηκε στο Νεοχώρι με την οικογένειά της και άρχισε να υλοποιεί το όνειρό της, φέρνοντας και άλλους ανθρώπους στο χωριό. Πρώτο της μέλημα ήταν η αναστήλωση του παλιού σχολείου και η αναβίωση του πολιτιστικού συλλόγου «Μελάνυδρος». Σήμερα, ο σύλλογος αποτελεί σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με διεθνή χαρακτήρα, σε έναν τόπο που αριθμεί μόλις 25 κατοίκους.

