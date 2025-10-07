Ιωάννινα: Η ζωή στις φοιτητικές εστίες σαν αγώνας επιβίωσης

Οι φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν χρόνια προβλήματα. Αποκορύφωμα η πυρκαγιά τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου 2024, όταν κινδύνευσαν οι ζωές 13 φοιτητών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα δωμάτιά τους.

Οι φοιτητές αναφέρουν και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους: τα προβλήματα στο ασανσέρ με συνέπεια συχνούς εγκλωβισμούς και τα σημάδια φθοράς και μούχλας που εμφανίζουν οι εγκαταστάσεις στους διαδρόμους, με αποτέλεσμα ορισμένα σημεία να αποτελούν κίνδυνο για τραυματισμούς.

Αρχές Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα οροφής κεντρικού διαδρόμου στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, με τη ζημιά όμως να μην αποκαθίσταται πλήρως.

Τι είπαν φοιτητές που ζουν στις φοιτητικές εστίες, ζωντανά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ

