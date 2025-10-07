Του Νικόλα Μπάρδη

Το Τσεπέλοβο είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό της περιοχής του Ζαγορίου και έδρα του πρώην Δήμου Τύμφης. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1.080 μέτρων στις πλαγιές της Γκαμήλας και απέχει 51 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Ο δρόμος για το χωριό είναι πλατύς και περνάει μέσα από ελατοσκέπαστες περιοχές, ωστόσο έχει και αρκετές στροφές. Η θέα που θα έχετε όμως προς το υπόλοιπο Ζαγόρι και την κορυφή της Τύμφης είναι μαγική!

Το Τσεπέλοβο υπήρξε το Διοικητικό Κέντρο του Ζαγορίου από τον 18ο αιώνα και ήκμασε εμπορικά την περίοδο της Τουρκοκρατίας κυρίως λόγω του εμπορίου ξυλείας. Το 1700 λειτούργησε το πρώτο σχολείο του χωριού. Στο χωριό κατέφυγαν, πριν την πτώση του Αλή Πασά και το ξέσπασμα της Επανάστασης (1820), ο Γιαννιώτης ποιητής Ιωάννης Βηλαράς και ο δάσκαλος του Γένους Αθανάσιος Ψαλίδας, όπου και συγκρότησαν κεντρική επαναστατική οργάνωση που ανέλαβε την καθοδήγηση του Αγώνα κατά την πρώτη του φάση. Ο Α. Ψαλίδας, μάλιστα δίδαξε για μικρό χρονικό διάστημα στο σχολείο του χωριού.

Το χωριό σήμερα ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, τα πετρόχτιστα και επιβλητικά αρχοντικά, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα γραφικά καλντερίμια του. Από τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα εκεί θα ξεχωρίσετε το πολιτιστικό κέντρο της «Εστίας», τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 18ο αιώνα σαν τρίκλιτη βασιλική με τρούλο και αγιογραφήθηκε το 1786 από τους δεξιοτέχνες αγιογράφους από το γειτονικό Καπέσοβο, καθώς επίσης τους ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Κάτω Παναγιάς, αλλά και διάφορα αρχοντικά ιστορικών οικογενειών του χωριού, στο εσωτερικό των οποίων διατηρούνται σπάνιες τοιχογραφίες και μεγάλα τζάκια.

Στην κεντρική πλατεία του χωριού, σημείο συνάντησης τόσο για τους ντόπιους, όσο και για τους τουρίστες, υπάρχει ένας τεράστιος αιωνόβιος πλάτανος που προσφέρει τον παχύ ίσκιο του στους ταξιδιώτες. Εκεί, δίπλα ακριβώς από το πέτρινο και επιβλητικό καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε μικρά μαγαζάκια για καφέ και φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές πίτες και τα γλυκά του κουταλιού, που φημίζεται γι’ αυτά όλο το Ζαγόρι!

Περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό, πάνω από το λεγόμενο φαράγγι «Βικάκι», βρίσκεται η ιστορική Μονή Ρογκοβού, χτισμένη τα χρόνια 1028-1034 και ανακαινισμένη το 1745. Η λέξη «Ρογκοβό» κατά τον Μ. Οικονόμου είναι σέρβικη λέξη και σημαίνει «απότομος τόπος». Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στο Γενέσιο του Ιωάννη του Προδρόμου, και ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, με τρίπλευρους πλάγιους τοίχους. Οι σπάνιες και καλοδιατηρημένες αγιογραφίες, καθώς και τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα της εκκλησίας έγιναν σταδιακά κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Εκεί, ο Νεόφυτος Δούκας ήθελε να ιδρύσει ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα («Ανωτέρα Σχολή»), όμως τελικά το όραμά του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αναταραχών που ακολούθησαν την πτώση του Αλή Πασά.

Εκτός από την χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και την ντόπια κουζίνα, αυτό που θα σας μαγέψει στο Τσεπέλοβο είναι αναμφίβολα το αστείρευτο φυσικό κάλλος της περιοχής. Τα βουνά είναι κατάφυτα απ’ άκρη σ’ άκρη, και κάθε εποχή προσφέρουν μοναδικές εικόνες, ειδικά το Φθινόπωρο όπου τα φυλλοβόλα δέντρα δημιουργούν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, βάφοντας τους γύρω λόφους σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου. Κι όλες οι περιγραφές αυτές είναι πολύ ωραίες, αλλά πιο ωραίο είναι να το ζήσετε από κοντά. Το Ζαγόρι σας περιμένει να το εξερευνήσετε!



