Οι ταξιδιώτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους στο πλαίσιο του νέου συστήματος εισόδου - εξόδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των συνόρων.

Το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου - εξόδου

Οι Αυστραλοί και οι πολίτες άλλων χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου - εξόδου (EES) και, αν και αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή, τελικά θα προσφέρει μια απλοποιημένη διαδικασία.

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν στη ζώνη Σένγκεν –29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 25 της ΕΕ, καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας θα εισέρχονται χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν την χειροκίνητη επεξεργασία των διαβατηρίων των εισερχόμενων επιβατών. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

Αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες της ζώνης Σένγκεν θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Επιπλέον, στοχεύει στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες των ταξιδιωτών στις συνοριακές αρχές, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Πότε θα εφαρμοστεί

Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι αλλαγές θα είναι σταδιακές, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Όλοι όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Μόλις φτάσουν, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Αυτό το αρχείο διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Πηγή: skai.gr

