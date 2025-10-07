Αηδονοχώρι Κόνιτσας: Γέφυρα που δεν οδηγεί πουθενά

Εδώ και 5 χρόνια -μπήκαμε στον 6ο- σε περιοχή προστατευόμενη μάλιστα, ξεκίνησε μία γέφυρα και έμεινε στα θεμέλια.

Ποτέ δεν προχώρησε και δε μοιάζει καν με γέφυρα.

Στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ οι κάτοικοι καταγγέλλουν πώς η γέφυρα δεν πάει πουθενά, ενώ έχουν ξοδευτεί ήδη 600.000 ευρώ. Και να τελειώσει, εκεί που πάει να γεφυρώσει, έχει κάτι ξεροχώραφα. Για το τελωνείο στα σύνορα με την Αλβανία, υπάρχει κανονικά δρόμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.