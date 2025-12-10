Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στην Καστοριά και καταγράφει όμορφες εικόνες αλλά και προβλήματα που αναζητούν λύση. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Κλειστά μαγαζιά, άδειοι δρόμοι και κάτοικοι που αναζητούν εργασία σε άλλα μέρη. Η Καστοριά αναζητά διέξοδο! Η γουνοποιία αποτελεί ταυτότητα της πόλης και στήριξε την οικονομία της δυτικής Μακεδονίας επί μισό αιώνα. Πλέον όμως η κρίση στη βιοτεχνία αναγκάζει την τοπική κοινωνία να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της.

Στις 19 Νοεμβρίου, η Καστοριά κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σφοδρές καταιγίδες κατέστρεψαν ολόκληρες φασολοκαλλιέργειες, προκαλώντας απόγνωση στους αγρότες της περιοχής. Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής.

Στην Καστοριά επισκεφθήκαμε το αστυνομικό τμήμα και γνωρίσαμε τη Ντίβα, τον σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και τον αστυνομικό συνοδό της. Είδαμε από κοντά την εκπαίδευσή της και μιλήσαμε για τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτήν και τον συνοδό της. Μια σχέση επικοινωνίας, συνεργασίας, αλλά και αγάπης.

