Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αποχαιρετά τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη Θεσσαλονίκη, μια από τις πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις του περασμένου αιώνα, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και αντιπαραθέσεις – ο λόγος για την υπόθεση του δράκου του Σέιχ Σου. Τη δεκαετία του ‘50, μια σειρά από επιθέσεις σπέρνει τον φόβο στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Το 1963, συλλαμβάνεται ο Αριστείδης Παγκρατίδης, ένας νεαρός από φτωχό περιβάλλον. Η ομολογία του, που αργότερα ο ίδιος θα αποκηρύξει, οδηγεί στην καταδίκη του για τις επιθέσεις.

Η Νέα Μηχανιώνα είναι το μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι των Βαλκανίων και εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Γνωρίζουμε τον Κωνσταντή, έναν 31χρονο ψαρά 3ης γενιάς, που συνεχίζει μια οικογενειακή ιστορία δεμένη με τη θάλασσα. Μας μιλά για τη ζωή του, την αγάπη του για το ψάρεμα, τις δυσκολίες και τη νέα γενιά των ψαράδων.

Ο 21χρονος ιστιοπλόος Αναστάσης Γκαρίπης κατάφερε να σώσει με τη σωτήρια επέμβασή του έναν τουρίστα και την ανήλικη κόρη του, που είχαν παρασυρθεί από τα ισχυρά ρεύματα και τους ανέμους στην Επανομή. Ο νεαρός βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, αφού εκείνη την ώρα έκανε kite surf στην περιοχή. Ο Αναστάσης περιγράφει όλα όσα διαδραματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

