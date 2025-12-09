Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Φλώρινα και φέρνει στο επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες και προβλήματα που χρονίζουν. Εκτάκτως, σήμερα από το studio, συντονίζει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι λίμνη της Μακεδονίας και η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πνιγμών, με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία να έχουν θορυβηθεί.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το ατύχημα, ξεκίνησε να παίζει τένις και πια είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Υγρασία, μούχλα και σημαντικές φθορές στους τοίχους – κατάλοιπα ενός σεισμού που χτύπησε την πόλη πριν λίγα χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες ζουν οι φοιτητές της εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα μέσα στα κτίρια είναι πολλά, αλλά δεν σταματούν εκεί. Οι φοιτητές ζητούν στήριξη από την πολιτεία σε ό,τι αφορά και στη μετακίνησή τους προς τις σχολές, αφού, όπως μας λένε, το κόστος είναι μεγάλο χωρίς πρόβλεψη για ελάφρυνση.

