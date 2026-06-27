Η «Μελωδία της Ευτυχίας» επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ με την Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Lincoln Center Λίαρ ντεΜπεσονέτ υπογράφει τη δεύτερη μεγάλη της παραγωγή, φέρνοντας ξανά στο Μπρόντγουεϊ το θρυλικό μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» στην πρώτη του αναβίωση από το 1998.

Το εμβληματικό έργο, σε μουσική των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερσταϊν και λιμπρέτο των Χάουαρντ Λίντσεϊ και Ράσελ Κράους, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Vivian Beaumont στις 23 Μαρτίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Maria Rainer θα βρίσκεται η υποψήφια για Tony, Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς ενώ τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνει ο βραβευμένος με Tony χορογράφος, Christopher Gattelli.

Η αυλαία της σεζόν για το Θέατρο Lincoln Center αναμένεται να ανοίξει με την αναβίωση του εμβληματικού έργου του Άαρον Σόρκιν «A Few Good Men». Στην παράσταση, η οποία θα φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάικλ Άρντεν, θα πρωταγωνιστήσουν οι Μπράντλεϊ Γουίτφορντ και Τομ Μπλάιθ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το καινούργιο έργο «Born in the Dirt», από τη συγγραφέα του «John Proctor is the Villain», Κίμπερλι Μπέλφλαουερ σε σκηνοθεσία της Ντάνια Τέιμορ. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και μια νέα αναβίωση του έργου «Seven Guitars» του Όγκαστ Γουίλσον (August Wilson), υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ρούμπεν Σαντιάγκο-Χάντσον.

Σύμφωνα με το Whats On Stage, πριν από τις εμφανίσεις της στο Lincoln Center, η Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση της Τζόσελιν Μπιόχ (Jocelyn Bioh) «School Girls; Or, The African Mean Girls Play».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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