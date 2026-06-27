Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή «Παραλία Πελασγίας» Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:30 π.μ. εντός γεωργικών εκτάσεων και μακριά από κατοικίες και υποδομές ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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