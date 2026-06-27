Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης συμμορίας γυναικών, που είχε γίνει ο «εφιάλτης» των καταστηματαρχών και των καταναλωτών στη Νέα Φιλαδέλφεια, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας συμμορία γυναικών τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Συνελήφθησαν 51χρονη και 55χρονη

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (23 Ιουνίου 2026) σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 51χρονη και 55χρονη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τετελεσμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος, καθώς και για απείθεια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη συνεργός τους η οποία με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και Κηφισιάς, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, η δράση της οποίας χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2025, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσαν - Η μέθοδος της «απασχόλησης» και ο τεχνητός συνωστισμός

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας επέλεγαν χώρους με αυξημένη προσέλευση πολιτών, όπως εμπορικά κέντρα, αγορές και καταστήματα λιανικής πώλησης, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης και του τεχνητού συνωστισμού αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Η δράση της συμμορίας δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστιδες εισέρχονταν και σε οικίες με ψευδείς προφάσεις, με σκοπό την τέλεση κλοπών.

«Χρυσή ευκαιρία» η Πρωτομαγιά

Η εγκληματική τους δραστηριότητα εντάθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, εκμεταλλευόμενες τη μεγάλη προσέλευση πολιτών.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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