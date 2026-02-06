Το οδοιπορικό του Happy Traveller στον Καναδά συνεχίζεται και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17.00, με τον Ευτύχη και την Ηλέκτρα να ταξιδεύουν τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στα ανατολικά της χώρας και να φτάνουν στο Μόντρεαλ.

Η εξερεύνησή τους ξεκινά από το Parc Omega, ένα πάρκο άγριας ζωής όπου βλέπουν μέσα από το αυτοκίνητο (σαν σαφάρι) τάρανδους και άλλα άγρια ζώα της καναδικής φύσης στο φυσικό τους περιβάλλον. Έπειτα, κάνουν στάση στο Hawkesbury για φαγητό και δοκιμάζουν καναδικές σπεσιαλιτέ, όπως μπέργκερ με καπνιστό ζαμπόν και το παραδοσιακό πιάτο πουτίν.

Στη συνέχεια, οι ταξιδιώτες μας φτάνουν στο Μόντρεαλ και ξεκινούν την περιήγησή τους από το ιστορικό του κέντρο. Η κάμερα του Happy Traveller μας πηγαίνει στην Παλιά Πόλη του Μόντρεαλ και το παλιό λιμάνι, όπου ο Ευτύχης δεν χάνει την ευκαιρία να δοκιμάσει ένα ιδιαίτερο τοπικό παγωτό και το καναδικό γλυκό «ουρά κάστορα»!

Την επόμενη ημέρα, ο Ευτύχης πηγαίνει στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου θαυμάζει από κοντά το BIODOME του Μόντρεαλ, έναν παλιό πύργο-υδραγωγείο και το οχυρό της Αγίας Ελένης. Σειρά έχουν τα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου, όπως ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός και το Ολυμπιακό στάδιο που φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976.

Έπειτα βλέπουμε πλάνα από τον εμβληματικό λόφο της πόλης, το Βασιλικό Βουνό, το «Mont Real» από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη του Μόντρεαλ. Ο Ευτύχης φτάνει στην κορυφή και θαυμάζει την καλύτερη πανοραμική θέα της πόλης.

Στο Μόντρεαλ, η ομάδα του Happy Traveller συναντάει και πολλά μέλη της ελληνικής ομογένειας, πηγαίνει σε ελληνικά μαγαζιά και νιώθει την ελληνική φιλοξενία στον μακρινό Καναδά!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

