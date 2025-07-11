Του Νικόλα Μπάρδη

Η Σαμοθράκη είναι ένα ιδιαίτερο νησί, που ξεχωρίζει τόσο για την πλούσια ιστορία της, όσο και για το μεγάλο φυσικό της κάλλος. Διάσπαρτα σε όλο το νησί θα βρείτε πολλούς και καλά κρυμμένους θησαυρούς, που θα σας μαγέψουν από την πρώτη στιγμή. Ένας από αυτούς τους θησαυρούς είναι και το ξωκλήσι της Παναγιάς της Κρημνιώτισσας, που αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα ολόκληρης της Σαμοθράκης.

Το γραφικό αυτό εκκλησάκι είναι χτισμένο στην άκρη ενός απόκρημνου γκρεμού, απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Βρίσκεται φωλιασμένο ανάμεσα σε ψηλούς βράχους με λίγα πεύκα και μοιάζει να αιωρείται πάνω από την παραλία της Παχιάς Άμμου. Από εκεί θα έχετε μία απίστευτη θέα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, ενώ είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσετε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγιάς της Κρημνιώτισσας βρέθηκε από βοσκούς την περίοδο της Εικονομαχίας κοντά στην Παχιά Άμμο και μεταφέρθηκε σε μία σπηλιά, για να προστατευθεί. Τις επόμενες μέρες όμως, η εικόνα εξαφανίζονταν και πάντα βρισκόταν στην άκρη του συγκεκριμένου γκρεμού. Τότε οι κάτοικοι του νησιού αποφάσισαν να χτίσουν μια μικρή εκκλησία στο σημείο αυτό, για να στεγάσουν την εικόνα. Ταυτόχρονα λάξευσαν 50 σκαλοπάτια στο βράχο, για να διευκολύνουν την πρόσβαση των πιστών στην εκκλησία.

Σήμερα πολλοί ταξιδιώτες ανηφορίζουν τον βράχο, για να δουν από κοντά αυτό το εκκλησάκι, να προσκυνήσουν και να απολαύσουν το πανέμορφο φυσικό τοπίο, αλλά και την πανοραμική θέα στο πέλαγος. Για να πάτε στο ξωκλήσι, λίγο πριν φτάσετε στην Παχιά Άμμο θα στρίψετε στον τσιμεντένιο δρόμο μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων που ανοίγεται στα αριστερά σας. Είναι μία από τις εκδρομές που αξίζει να κάνετε, αν βρεθείτε στο νησί.

Πολύ κοντά στο εκκλησάκι βρίσκεται η δημοφιλής παραλία της Παχιάς Άμμου, που ξεχωρίζει για τη χρυσή αμμουδιά της και τα ήρεμα, κρυστάλλινα νερά της, καθώς προστατεύεται από τους δυνατούς ανέμους. Ο δρόμος που οδηγεί στην παραλία χρειάζεται λίγη προσοχή, ωστόσο το τοπίο θα σας ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Εκεί λειτουργούν σήμερα δύο καταστήματα εστίασης, τα οποία προσφέρουν και σκιά με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε να καθίσετε και κάπου πιο απόμερα, για να απολαύσετε τις βουτιές με την ησυχία σας.

Η αυθεντική και ανεπιτήδευτη ομορφιά της περιοχής θα σας σαγηνέψει, και θα πάρετε μία γερή δόση μιας Ελλάδας που τείνει να εξαφανιστεί μια για πάντα. Το ταξίδι στη Σαμοθράκη είναι μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία.



Πηγή: skai.gr

