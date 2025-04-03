Γνωρίζοντας την Κοζάνη

Του Νικόλα Μπάρδη

Η πόλη της Κοζάνης βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 720 μέτρων, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Λίμνη Πολυφύτου και ανάμεσα σε τρεις μεγάλους ορεινούς όγκους: το Βέρμιο, τον Βούρινο και τα Πιέρια Όρη. Εκεί μένουν σήμερα περισσότεροι από 43.000 κάτοικοι, και παρότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός, έχει πολλά και όμορφα μέρη για να δει κάποιος.

Η περιοχή κατοικείται αδιάλειπτα ήδη από την προϊστορική εποχή και σπουδαία ευρήματα έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία της σύγχρονης πόλης. Και η αλήθεια είναι, πως τόσο την Βυζαντινή Περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η Κοζάνη αποτέλεσε ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι, δημιουργώντας ένα σπάνιο αστικό μωσαϊκό, με εμφανή τα απομεινάρια αυτών των χρόνων σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η βόλτα στην Κοζάνη ξεκινάει φυσικά από το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα δείτε πανέμορφα νεοκλασικά και καλοδιατηρημένα αρχοντικά, μάρτυρες της ακμής που γνώρισε κάποτε η πόλη. Η Πλατεία της Νίκης βρίσκεται στην καρδιά του αστικού ιστού και φιλοξενεί τα πιο εμβληματικά κτίρια της πόλης, όπως το διατηρητέο ξενοδοχείο Ερμιόνιον ( έργο του Μαξιμιλιανού Ρούμπενς που χρονολογείται από το 1931), το Δημαρχείο και το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Λίγο πιο πέρα από την πλατεία βρίσκεται και ο ξακουστός ναός του Αγίου Νικολάου, με το εντυπωσιακό καμπαναριό. Ο ναός χρονολογείται από το 1664 και είναι τρίκλιτη βασιλική με ξυλόγλυπτο τέμπλο, σπάνιες τοιχογραφίες και κεραμοσκεπή. Η περιήγηση συνεχίζεται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης, που στεγάζεται σε ένα κτίριο παραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα ιστορικού χαρακτήρα και μία πινακοθήκη.

Περίπου με δέκα λεπτά περπάτημα από εκεί, θα φτάσετε στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, που είναι ένα από τα στολίδια της πόλης. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας, μετά από αυτήν της Αθήνας, και διαθέτει συνολικά 153.000 τόμους, περισσότερα από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες, πολλές σπάνιες εκδόσεις και ένα από τα 17 σωζόμενα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Κοζάνη μπήκε στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων με αντικείμενο προώθησης το Βιβλίο και την Ανάγνωση, ενώ καθιερώθηκε και ως «πόλη του βιβλίου». Στη βόλτα σας εκεί θα δείτε και δύο σπουδαία αρχοντικά, του Γρηγόριου Βούρκα και του Γεωργίου Λασσάνη, που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική τους και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά μνημεία, ενώ μπορείτε να κάνετε μία στάση για ανάπαυση σε ένα από τα τρία καταπράσινα πάρκα της πόλης (Κουρί, Αγίου Δημητρίου και Δημοτικό Κήπο).

Μία εποχή που αξίζει να επισκεφτείτε την Κοζάνη είναι οι Αποκριές, καθώς οι εκδηλώσεις εκεί ξεκινούν από την Τσικνοπέμπτη και διαρκούν για δώδεκα ημέρες, μέχρι τη Μεγάλη Αποκριά! Αυτές τις ημέρες η πόλη γίνεται μία μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ ανάβει κι ένας φανός σε κάποια γειτονιά της πόλης, και οι ντόπιοι προσφέρουν στους επισκέπτες άφθονο κρασί και τα παραδοσιακά κιχιά, ενώ όλοι γίνονται μία μεγάλη παρέα και χορεύουν γύρω από τη φωτιά. Τη Μεγάλη Αποκριά ακολουθεί η παρέλαση των αρμάτων, που συνήθως σατιρίζουν είτε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, είτε εθνικά και θέματα της επικαιρότητας, χρησιμοποιώντας την τοπική διάλεκτο και χορεύοντας σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Οι παραδοσιακές φορεσιές επίσης έχουν την τιμητική τους, και δίνουν ταυτότητα και ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις.

Η Κοζάνη όμως, είναι ιδιαίτερα περήφανη και για τον κρόκο! Ο κρόκος Κοζάνης (ή ελληνικό σαφράν) είναι δημοφιλής για την εξαιρετική του ποιότητα, το ζωηρό χρώμα και την έντονη γεύση. Χρησιμοποιείται όχι μόνο στη μαγειρική, αλλά και στην παρασκευή χρωμάτων ή τη βαφή ενδυμάτων, καθώς και στη σύνθεση καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ προέρχεται αποκλειστικά από την περιοχή της Κοζάνης. Η καλλιέργειά του στην περιοχή χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, καθώς οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των φυτών, δίνουν ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας. Μέσα στην πόλη θα βρείτε πολλά καταστήματα, για να προμηθευτείτε τον «χρυσό» της κοζανίτικης γης, που είναι προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Φεύγοντας από την πόλη, αξίζει να κάνετε μία στάση στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου, στον Αλιάκμονα ποταμό. Τη λίμνη διασχίζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές γέφυρες της χώρας μας, η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων, συνολικού μήκους 1.372 μέτρων. Πανοραμική θέα στη λίμνη και την εμβληματική γέφυρα μπορείτε να απολαύσετε από τον γραφικό παραλίμνιο οικισμό της Νεράιδας, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την Κοζάνη. Η ώρα δε του ηλιοβασιλέματος στην περιοχή, με την πλάση να βάφεται σε έντονα χρώματα και να αντικατοπτρίζεται στα ατάραχα νερά της λίμνης, είναι άκρως κινηματογραφική και μαγική. Αυτή η εικόνα είναι το καλύτερο ενθύμιο που θα «κουβαλάτε» μέσα σας από την Κοζάνη.

