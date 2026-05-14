Για βόλτα στο Βαθύ της Ιθάκης

Του Νικόλα Μπάρδη

Καθώς το πλοίο πλησιάζει στην Ιθάκη, στο βάθος ενός καταπράσινου όρμου ξεπροβάλλει το γραφικό Βαθύ, που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού. Το όμορφο αυτό σκηνικό, με τα σπίτια επτανησιακής αρχιτεκτονικής και τους κατάφυτους λόφους, έρχεται να συμπληρώσει και η νησίδα «Λαζαρέτο», που βρίσκεται στην αγκαλιά του κόλπου.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή εκεί μένουν σήμερα περίπου 1.600 μόνιμοι κάτοικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με τον τουρισμό. Η ονομασία «Βαθύ» οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας, ενώ γύρω γύρω περιβάλλεται από ψηλά βουνά και λόφους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το ψηλότερο βουνό της Ιθάκης, ο Νήριτος (809 μέτρα).

Το Βαθύ ταυτίζεται με τον αρχαίο λιμένα του Φόρκυνος, όπου σύμφωνα με την Οδύσσεια οι Φαίακες άφησαν τον κοιμισμένο Οδυσσέα. Το Βαθύ κατοικήθηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα, κάτι που πιο πριν ήταν αδύνατο, εξαιτίας των συχνών επιθέσεων από τους πειρατές. Όταν πια η Ιθάκη πέρασε σε γαλλική κατοχή το 1797, το Βαθύ ορίστηκε ως η πρωτεύουσα του νησιού. Το 1807 κατασκευάστηκε από τους Γάλλους στον λόφο Λούτσα πάνω από το λιμάνι ένα κάστρο. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής πόλης καταστράφηκε από τους δυνατούς σεισμούς του 1953 και το Βαθύ οικοδομήθηκε από το μηδέν, διατηρώντας όμως την παραδοσιακή, επτανησιακή αρχιτεκτονική του, με αποτέλεσμα το 1982 να ανακηρυχθεί διατηρητέος οικισμός.

Ευρισκόμενοι στην περιοχή, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε δύο αξιόλογα μουσεία: το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης και το Ναυτικό - Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί στο εσωτερικό του ευρήματα από τα Γεωμετρικά μέχρι και τα Ρωμαϊκά χρόνια που βρέθηκαν σε ανασκαφές σε όλο το νησί. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα αγγεία κατασκευάστηκαν σε τοπικά εργαστήρια. Τα σημαντικότερα ευρήματά του είναι ένα δακτυλιόσχημο αγγείο της ύστερης γεωμετρικής περιόδου και μια αναθηματική περιγραφή των αρχαϊκών χρόνων. Από την άλλη πλευρά, το Ναυτικό - Λαογραφικό μουσείο ιδρύθηκε το 1997 και περιλαμβάνει πάνω από 1.500 εκθέματα, ενώ στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έκλεισε το 1967.

Πολύ κοντά στο Βαθύ υπάρχουν πανέμορφες ακρογιαλιές, που μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας το Καλοκαίρι. Η παραλία Δεξιά, η Λούτσα, ο Σκίνος, το Γιδάκι, το Φιλιατρό και το Σαρακήνικο είναι μερικές από αυτές. Φυσικά, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στο εξωτικό Γιδάκι, με τα διαυγή, γαλάζια νερά και τους ψηλούς λευκούς βράχους που μαγεύουν τους επισκέπτες από την πρώτη ματιά! Οι ντόπιοι κάνουν λόγο πως πρόκειται για την καλύτερη παραλία του νησιού τους και μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα, και η αλήθεια είναι πως ισχύει. Για να φτάσετε σ’ αυτήν τη φυσική πισίνα, θα πάρετε καΐκι από το λιμάνι στο Βαθύ, ενώ στη διαδρομή θα απολαύσετε την πανέμορφη ακτογραμμή του νησιού με τις κρυμμένες παραλίες και το πλούσιο πράσινο, που φτάνει κυριολεκτικά μέχρι το κύμα.

Ακόμη και σήμερα, και παρά το γεγονός ότι έχει φανατικούς επισκέπτες που επιστρέφουν εκεί κάθε Καλοκαίρι, το νησί παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό και διατηρεί αναλλοίωτο το παραδοσιακό του χρώμα και το φυσικό του περιβάλλον, δίνοντάς μας μία γερή δόση από το αυθεντικό Ιόνιο. Τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, οι γραφικοί οικισμοί, οι εντυπωσιακές παραλίες και το καλό φαγητό είναι μερικά από τα πράγματα για τα οποία η Ιθάκη αξίζει να υπερηφανεύεται. Αν σας αρέσουν οι διακοπές ήπιων τόνων και θέλετε να αποφορτιστείτε από τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής στην πόλη, η Ιθάκη είναι ο ιδανικός προορισμός. Περπατώντας στο Βαθύ την ώρα που δύει ο ήλιος, με τα φώτα να αντικατοπτρίζονται στα ατάραχα νερά του κόλπου, και τα σκάφη να γεμίζουν το κάδρο, θα νιώσετε μία απέραντη γαλήνη να σας κυριεύει, κι αυτό είναι ένα από τα ατού της Ιθάκης.



Πηγή: skai.gr

