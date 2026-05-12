Το μαγευτικό Σπήλαιο της Μελισσάνης

Του Νικόλα Μπάρδη

Λίγο έξω από το Καραβόμυλο της Κεφαλονιάς βρίσκουμε το επιβλητικό Σπήλαιο Μελισσάνης, γνωστό και ως Σπήλαιο των Νυμφών. Πρόκειται για ένα λιμναίο σπήλαιο μεγάλου φυσικού κάλλους, με μήκος 3,5 χιλιόμετρα, 40 μέτρα πλάτος και 36 μέτρα ύψος. Αυτό που κλέβει εξ αρχής τη ματιά είναι τα κρυστάλλινα, γαλάζια νερά, που όταν τα χτυπάει ο ήλιος λαμπυρίζουν! Το εν λόγω σπήλαιο αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, που δημιουργήθηκε από την καρστικοποίηση του εδάφους, κατά την οποία το νερό εισχωρεί στα ασβεστολιθικά πετρώματα, τα διαβρώνει και δημιουργεί κοιλώματα.

Αυτό το λιμναίο σπήλαιο της Μελισσάνης ανακαλύφθηκε το 1951 από τον σπηλαιολόγο Γιάννη Πετρόχειλο. Στο εσωτερικό της έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο μέρος της οροφής, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό. Στην αρχαιότητα, η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Σύμφωνα με τον μύθο η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στον έρωτά της.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Μέσα στη λίμνη βρίσκεται ένα μικρό νησάκι, στο οποίο ο αρχαιολόγος Σ. Μαρινάτος ανακάλυψε ένα ιερό του Πάνα, τα ευρήματα του οποίου εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνουν ένα πήλινο ειδώλιο του θεού Πάνα, έναν πήλινο δίσκο που απεικονίζει νύμφες να χορεύουν, μια πήλινη πλάκα με πομπή νυμφών, καθώς και ένα μικρό πλακίδιο με ανάγλυφη γυναικεία μορφή.

Στις μέρες μας το σπήλαιο είναι επισκέψιμο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Κεφαλονιάς! Οι επισκέπτες φτάνουν στη λίμνη μέσα από ένα υπόγειο τούνελ και εκεί έχουν τη δυνατότητα να την εξερευνήσουν με βάρκα και ξεναγό, για να θαυμάσουν από κοντά τον απαράμιλλο φυσικό διάκοσμο, που δημιουργούν οι αμέτρητοι σταλακτίτες και τα γαλαζοπράσινα νερά. Αν μάλιστα πετύχετε την ώρα που ο ήλιος ευθυγραμμίζεται πάνω από την τρύπα της σπηλιάς, το θέαμα θα σας κόψει την ανάσα.

Εικόνες από το Σπήλαιο της Μελισσάνης φιγουράρουν συχνά σε τουριστικά σποτ διαφήμισης του νησιού και των Επτανήσων, ενώ μαζί με τον Άγιο Γεράσιμο, τον Μύρτο, το Φισκάρδο και την Άσο είναι από τα must see της Κεφαλονιάς. Απ’ αυτήν την πλευρά του νησιού, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμη και πολύ κοντά στη Μελισσάνη, υπάρχει ένα ακόμη σπήλαιο, αυτό της Δρογκαράτης, που ξεχωρίζει για τους μοναδικούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Οπότε, με μία επίσκεψη στην περιοχή μπορείτε να δείτε όχι ένα, αλλά δύο σπήλαια!



Πηγή: skai.gr

