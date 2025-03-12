Του Νικόλα Μπάρδη

Πώς θα σας φαίνονταν μία βόλτα στα έγκατα της γης, μέσα σε ένα απόκοσμο σπήλαιο με κρυστάλλινα, τρεχούμενα νερά και άπειρους σταλακτίτες; Στη Δράμα υπάρχει ένα σπήλαιο που κρύβει μυστικά πολλών αιώνων και μέσα του ζουν 37 διαφορετικά είδη ζώων, μακριά από το φως του ήλιου…

Περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Δράμας και πολύ κοντά στον οικισμό Αγγίτη βρίσκεται το μαγευτικό Σπήλαιο πηγών Αγγίτη. Εδράζεται βόρεια της υδρολογικής λεκάνης Δράμας, και περιβάλλεται από τα όρη Φαλακρό, Μενοίκιο, Παγγαίο και Σύμβολο. Μέχρι στιγμής θεωρείται το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο της χώρας μας, με μήκος γύρω στα 15 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 12,5 έχουν χαρτογραφηθεί.

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου σπηλαίου έγκειται στο γεγονός, ότι από μέσα του περνάει ο ποταμός Αγγίτης. Ακόμη, ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει τεράστιους και εντυπωσιακούς λευκούς και κόκκινους σταλακτίτες, και ο φωτισμός που έχει τοποθετηθεί αναδεικνύει την ομορφιά τους. Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο ήδη από το 2001 σε μήκος 500 μέτρων, ενώ συνολικά εκτείνεται σε μήκος άνω των 12 χιλιομέτρων. Επίσης, η έξοδος του ποταμού μέσα από το βουνό είναι άκρως εντυπωσιακή, και μαγνητίζει τα βλέμματα και τα φλας των επισκεπτών. Στον υπόγειο ποταμό του σπηλαίου καταλήγουν, μεταξύ άλλων, τα νερά του λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου.

Το τμήμα του σπηλαίου που έχει εξερευνηθεί φτάνει τα 7.800 μέτρα, ενώ περιλαμβάνει συνολικά 10.200 μέτρα στοών. Έτσι, αποτελεί το μεγαλύτερο σπήλαιο στην Ελλάδα, καθώς το γνωστό μέχρι σήμερα τμήμα είναι 5.278 μέτρα σε ευθεία. Επίσης, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος διαδρομών σπήλαιο στην Ελλάδα, με πρώτο το Σπήλαιο Δυρού. Το εν λόγω σπήλαιο είναι γνωστό και με το όνομα «Μααρά». Η ετυμολογία αυτής της ιδιαίτερης λέξης προέρχεται είτε από τα αραβικά, που σημαίνει «μικρό σπήλαιο», είτε από τα εβραϊκά, που σημαίνει «νερό από το βουνό».

Ένα πολύ μικρό τμήμα του σπηλαίου, στην έξοδο του ποταμού, ήταν γνωστό ήδη από την αρχαιότητα. Στην περιοχή, μάλιστα, έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και ένας χαυλιόδοντας από μαμούθ, τα οποία φυλάσσονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας. Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί επίσης μοναδικά είδη ψαριών, όπως η μπριάνα και το τυλινάρι σε βάθος 6.500 μέτρων, καθώς και ένα μοναδικό είδος ημιδιάφανης πετροκαραβίδας Austropotamobius torrentium σε βάθος 7.100 μέτρων και άλλα σπάνια, διάφανα ψάρια. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, ότι έξι είδη μικρο-πανίδας που βρίσκονται στο σπήλαιο έγιναν για πρώτη φορά γνωστά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.