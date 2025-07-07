Tα πέντε ελληνικά νησιά που είναι ιδανικά για μόνους ταξιδιώτες (solo travelers), παρουσιάζει η ιταλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα egnews.it. Την πρώτη θέση στη λίστα καταλαμβάνουν οι Λειψοί και κατάλογο του egnews.it συμπληρώνουν:

- η Δονούσα,

- το Αγκίστρι,

- η Αντίπαρος και

- η Σίκινος.

«Στο νησί της Καλυψούς οι διακοπές αποκτούν άλλη διάσταση με ένα μαγιό και ένα βιβλίο και μια μεγάλη επιθυμία για κάτι διαφορετικό. Ένα μικρό, γαλήνιο νησί που κινείται κανείς με τα πόδια και όπου η γνωριμία με ντόπιους και τουρίστες είναι τόσο απλή, όσο και αυτονόητη. Το χωριό των Λειψών μοιάζει με καρτ - ποστάλ με λευκά σπίτια και μπλε πόρτες, τα μονοπάτια ευωδιάζουν θυμάρι και ρίγανη και το τοπικό μέλι είναι διάσημο σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει για τους Λειψούς η egnews.it.

Η διαδικτυακή εφημερίδα που ξεχωρίζει για την εξειδίκευση της στον οινο​-γαστρονομικό τουρισμό αναφέρει πως «στους Λειψούς η σιωπή έχει τη δική της "φωνή" και προσθέτει ότι «πριν λίγα χρόνια, ο Δήμος Λειψών ξεκίνησε μια πρωτότυπη καμπάνια που προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν το νησί και να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία των ελεύθερων και εξωτικών παραλιών και ​της αυθεντικής φιλοξενίας όπου η εξάρτηση από την τεχνολογία ή η εντατική χρήση αυτοκινήτου μοιάζουν ανούσια.

Πηγή: skai.gr

