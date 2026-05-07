Απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης - Μυτιλήνης από τις 15 Ιουνίου

Απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης - Μυτιλήνης ξεκινά στις 15 Ιουνίου 2026, μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών, νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών.

Με αφορμή την έναρξη των νέων δρομολογίων, που θα διαρκέσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως τις 30 Απριλίου 2026 δημοσιογραφικό ταξίδι (press trip) στη Λέσβο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Austrian Airlines καθώς και τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού.

Στο press trip συμμετείχαν δημοσιογράφοι από τα αυστριακά ΜΜΕ Kronen Zeitung, από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ευρώπης, Κurier, Salzburger Nachrichten, MauroMittendrin ANSA, The Viennese Girl, TIP και TAI, τους οποίους συνόδευσαν η προϊσταμένη του ΕΟΤ Αυστρίας, Σταυρούλα Σκαλτσή, το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας, Γιάννης Ραφαλιάς, και η Michaela Gruber Rafalias από την Austrian Airlines.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, οι Αυστριακοί δημοσιογράφοι συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, και στελέχη της Περιφέρειας, περιηγήθηκαν στην πόλη της Μυτιλήνης και επισκέφθηκαν τα παραδοσιακά χωριά Mόλυβος, Πέτρα, Ερεσσός, Καλλονή, Πλωμάρι και Αγιάσσος, καθώς επίσης τις Μονές του Ταξιάρχη και της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την περιοχή του υδροβιότοπου Καλλονής, η οποία προσελκύει ορνιθολόγους απο όλο τον κόσμο και εντάσσεται στο πρόγραμμα NATURA 2000, να ξεναγηθούν στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που είναι ενταγμένο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι, να πραγματοποιήσουν θαλάσσια περιήγηση στα παράλια του νησιού και να δοκιμάσουν μοναδικές γεύσεις από την παραδοσιακή γαστρονομία του.

Σημειώνεται ότι η Αυστρία είναι η μοναδική χώρα που πλέον συνδέεται απευθείας με 22 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, Καβάλα, Σκιάθος, Σκύρος, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 'Αραξος, Καλαμάτα, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Λήμνος, Πάρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χανιά, Σάμος και Λέσβος), ενώ το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον εισερχόμενο τουρισμό από τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς την Ελλάδα επισκέφθηκαν περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί.

Πηγή: skai.gr

