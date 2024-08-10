Μπορεί ο οδικός τουρισμός στη χώρα μας να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, ωστόσο όπως φαίνεται από τα στοιχεία, δεν ευνοούνται όλες οι περιοχές το ίδιο φέτος. Εκείνοι που έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν είναι ο οι επαγγελματίες του Έβρου, διότι η προσέλευση κυρίως των Τούρκων έχει αυξήσει σημαντικά την τουριστική κίνηση ενώ η Πιερία και η Θεσσαλονίκη, νοιώθουν αισθητά την πτώση που προέρχεται κυρίως από τη ρουμάνικη αγορά.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2024 ο οδικός τουρισμός παρουσίασε άνοδο κατά 13,7%, με τις διεθνείς αφίξεις να διαμορφώνονται στα 4 εκατ., έναντι 3,5 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ωστόσο, στην Πιερία η πτώση στην τουριστική κίνηση, η οποία εξαρτάται περίπου στο 75% από τον οδικό τουρισμό, άγγιξε το 25% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρσι, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, Ηρακλής Τσιτλακίδης.

«Υπάρχει μια αισθητή μείωση από τη ρουμάνικη αγορά και πιστεύω ότι οι λόγοι είναι πολυπαραγοντικοί. Για εμάς είναι μια σημαντική αγορά και η πρώτη εθνικότητα στον εισερχόμενο τουρισμό καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση ενώ ακολουθούν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Γερμανοί. Ο Αύγουστος πάει καλά προς το παρόν, αυτό όμως δεν αρκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές βελτιώσεις στις υποδομές των συνοριακών σταθμών για να ενισχύσουμε τον οδικό τουρισμό», σημείωσε ο κ.Τσιτλακίδης.

Σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό ιδιαίτερα μειωμένη είναι η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Ανδρέα Μανδρίνο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

«Ο Αύγουστος είναι πολύ άσχημος σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό και γενικά η τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι μειωμένη. Από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο η πτώση αναμένεται να φτάσει σε διψήφιο αριθμό και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μας έχει επηρεάσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς χάσαμε την αγορά του Ισραήλ αλλά ειδικά από τον οδικό τουρισμό χάσαμε και μεγάλο κομμάτι της ρουμάνικης αγοράς. Αφενός γιατί από τον Απρίλιο οι Ρουμάνοι μπορούν να ταξιδεύουν παντού στην Ευρώπη αεροπορικώς ελεύθερα και αφετέρου γιατί είχαμε μεγάλα διαστήματα με παρατεταμένους καύσωνες που αυτό λειτουργούσε αποτρεπτικά για όποιον ήθελε να έρθει με το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα και δη με την παρούσα κατάσταση των χερσαίων συνόρων», επισημαίνει ο κ. Μανδρίνος.

Οι Ρουμάνοι για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στις 5 πρώτες εθνικότητες, όπως και το Ισραήλ κι ενώ σημειώθηκε αύξηση από Τούρκους δεν ήταν αρκετή για να καλύψει την μείωση από τις δυο προαναφερθείσες εθνικότητες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΞΘ.

«Η Θεσσαλονίκη αυτήν τη στιγμή δεν βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Σκεφτείτε μόνο ότι η μέση τιμή του πεντάστερου υπολογίζεται 250% κάτω σε σχέση με την Αθήνα λόγω προσφοράς και ζήτησης.

Το θέμα αγγίζει την οικονομική πορεία της πόλης θα αγγίξει το χειμώνα και την εστίαση και άλλους κλάδους. Το θετικό είναι ότι περιμένουμε έναν καλό Σεπτέμβρη λόγω της Διεθνούς Έκθεσης», προσθέτει ο κ.Μανδρίνος.

Θράκη και Χαλκιδική οι κερδισμένοι του οδικού τουρισμού

Από την αρχή της χρόνιας και μέχρι σήμερα η τουριστική κίνηση στη Θράκη παρουσιάζει αυξητική πορεία σε σχέση με πέρσι, με πρωταγωνιστές τους Τούρκους. «Ο Τούρκοι έχουν ανεβάσει πολύ τον πήχη και ειδικά στο city break. Μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη έχουμε πολυ καλές πληρότητες όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, από Βούλγαρους και Ρουμάνους. Πλέον έχει διοχετευτεί ο κόσμος και σε αυτές τις περιοχές καθώς οι πληρότητες στην Αλεξανδρούπολη είναι υψηλές», επισημαίνει ο Απόστολος Παλακίδης, πρόεδρος των Ξενοδόχων Θράκης. Για την περιοχή ο οδικός τουρισμός είναι βασικός τροφοδότης σε ποσοστό που ξεπερνάει το 70%. Ο κ.Παλακίδης ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της αναβάθμισης των υποδομών στα χερσαία σύνορα των Κήπων αλλά και στις βόρειες πύλες εισόδου είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί σύντομα. Σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη πάντως, τον Αύγουστο καταγράφονται πληρότητες της τάξεως του 95%.

Αν και η σεζόν είναι φέτος μειωμένη κατά 20 μέρες στη Χαλκιδική, αναμένεται να κλείσει στα ίδια επίπεδα με πέρσι για τα ξενοδοχεία. «Είχαμε ένα δυνατό πενθήμερο τον Μάιο λόγω Πάσχα αλλά οι μαζικές αφίξεις ξεκίνησαν στις 20 Ιουνίου. Πέρσι είχαμε σεζόν 100 μέρες κυρίως με Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες και φέτος 80», αναφέρει ο Γρηγόρης Τάσιος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. «Προστέθηκαν βέβαια νέες εθνικότητες όπως οι τουρίστες από το Κόσοβο γιατί δε υπάρχει θεώρηση βίζας και Βόσνιοι ενώ αυξήθηκαν και οι Τούρκοι αρκετά, οι περισσότεροι στο πρώτο πόδι. Από τους εισερχόμενους τουρίστες συνολικά, περίπου το 50% έρχονται οδικώς. Δηλαδή έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο συνολικά επισκέπτες και οι μισοί κινούνται οδικώς. Είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν τα ξενοδοχεία αλλά και πάρα πολλοί πηγαίνουν στα ενοικιαζόμενα και στη βραχυχρόνια μίσθωση και ειδικά φέτος παρουσιάζονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού», συμπληρώνει ο κ.Τάσιος.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θίγει ο πρόεδρος της ΕΞΧ είναι η ανάγκη να αναβαθμιστούν οι υποδομές στα χερσαία σύνορα και η δημιουργία Παρατηρητήριου Τουρισμού για να γίνονται σωστά οι μετρήσεις των αφίξεων από τα χερσαία σύνορα, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχει αρίθμηση ανά εθνικότητα.

Να σημειωθεί ότι στη Χαλκιδική οι τουρίστες του οδικού τουρισμού προέρχονται κυρίως από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και Σερβία.

«Συνολικά η Χαλκιδική στα ξενοδοχεία θα έχει τα νούμερα του 2023 και η σεζόν αναμένεται να κλείσει μέσα Οκτωβρίου, με τη δυτική αγορά να πρωταγωνιστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου», προσθέτει ο κ.Τάσιος.

Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι οι πρωταγωνιστές του οδικού τουρισμού

Οι πιο περιζήτητοι προορισμοί των Ρουμάνων σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό θεωρούνται η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Αν και ο οδικός τουρισμός παρουσίασε αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι, λόγω των εργασιών επισκευής της Γέφυρας Φιλίας που συνδέει τη Ρουμανία με τη Βουλγαρία και λόγω των πολλών ωρών αναμονής εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η ροή τουριστών που επέλεξαν τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία ως προορισμό διακοπών, σύμφωνα με τον Γιώργο Κακούτη, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Εξωτερικού Ε.Ο.Τ Σερβίας, με παράλληλα καθήκοντα στην Υπηρεσία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας.

Οι κύριοι προορισμοί των Ρουμάνων που επισκέπτονται την Ελλάδα οδικώς είναι η Θάσος, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Καβάλα, η Λευκάδα, η Σαμοθράκη και η Εύβοια. Τα τελευταία χρόνια η Λευκάδα παρουσιάζει μια ισχυρή δυναμική λόγω και της ευκολίας πρόσβασης οδικώς (υπάρχουν όμως και απευθείας πτήσεις στο Άκτιο).

Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τον κ.Κακούτη, το κύριο τουριστικό ρεύμα (οδικός τουρισμός) από την Βουλγαρία διατηρεί μια αυξητική τάση, με κυρίαρχους προορισμούς τη Χαλκιδική και το παραλιακό μέτωπο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Καβάλα-Νέα Πέραμο, Οφρύνιο, Κεραμωτή, κλπ). Ο μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων τουριστών (Individuals) σε ποσοστό πάνω από 96% είναι οδικοί τουρίστες, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στη χώρα μας.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει ο κ.Κακούτης, η εύκολη οδική πρόσβαση από τη Σερβία προς την Ελλάδα, αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης του οδικού τουρισμού από τη Σερβία. Η διέλευση Σέρβων επισκεπτών από τις πύλες εισόδου στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Σύμφωνα με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (Y.U.T.A.), η καλοκαιρινή σεζόν βαίνει αρκετά καλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Η Ελλάδα είναι ο πλέον περιζήτητος και από τους πρώτους σε επισκέπτες προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες και φέτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας αρχής, αναμένονται δε λίγο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Σέρβοι επισκέπτες στην Ελλάδα. Οι κυριότεροι προορισμοί που επιλέγουν εδώ και χρόνια οι Σέρβοι είναι η Χαλκιδική, η Πιερία, τα Επτάνησα, η Θάσος, η Σκιάθος, η Κέρκυρα, η Εύβοια, κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

