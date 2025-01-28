Η βραβευμένη με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Χιου Γκραντ. Eίκοσι χρόνια μετά το «Bridget Jones's Diary» οι δύο πρωταγωνιστές έκαναν την εμφάνισή τους στην παριζιάνικη πρεμιέρα της τέταρτης ταινίας του franchise «Bridget Jones: Mad About the Boy».

Η Ζελβέγκερ εντυπωσίασε με ένα μαύρο μάξι δαντελένιο φόρεμα με έναν ώμο και scalloped ντεκολτέ, ενώ ο Γκραντ παρέμεινε πιστός στο κλασικό μαύρο κοστούμι και δημιούργησαν ένα αψεγάδιαστο δίδυμο.

Το «Mad About the Boy» βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς «Bridget Jones» της Έλεν Φίλντινγκ, η οποία συνυπογράφει το σενάριο μαζί με την Άμπι Μόργκαν και τον Νταν Μέιζερ.

Στην ταινία η Μπρίτζετ εξακολουθεί να ψάχνει την αγάπη, καθώς «προσπαθεί να συμβιβαστεί με τον χαμό του Μαρκ Ντάρσι (Κόλιν Φερθ) ο οποίος σκοτώθηκε σε ανθρωπιστική αποστολή στο Σουδάν. Επιστρέφει στη δουλειά της και δοκιμάζει ακόμη και τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου σύντομα την κυνηγάει ένας ονειροπόλος και ενθουσιώδης νεότερος άνδρας» αναφέρει η σύνοψη. «Τώρα που αγωνίζεται με τη δουλειά, το σπίτι και το ειδύλλιο, η Μπρίτζετ παλεύει με την κρίση των τέλειων μαμάδων στο σχολείο, ανησυχεί για τον Μπίλι που παλεύει με την απουσία του πατέρα του και εμπλέκεται σε μια σειρά από αμήχανες αλληλεπιδράσεις με τον ορθολογικό-μέχρι σφάλματος καθηγητή φυσικών επιστημών του γιου της».

Το καστ συμπληρώνουν η Έμμα Τόμσον, Λίο Γούνταλ, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Τζέμα Τζόουνς, Σάλι Φίλιπς, Τζέιμς Κάλις, Σίρλεϊ Χέντερσον και Σάρα Σολεμάνι. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 13 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά στο Peacock.

