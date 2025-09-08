Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω video game

Ένα νέο, πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις ακαδημαϊκές σπουδές. Το μεταπτυχιακό με τίτλο «Σπουδές Σχεδιασμένες ως Παιχνίδι» (Game Creators) προσφέρει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό ταξίδι, καθώς ο φοιτητής θα κατακτά τον τίτλο σπουδών μέσα από την εμπειρία… του παιχνιδιού. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ένας ακαδημαϊκός τίτλος θα κερδίζεται "παίζοντας", με κάθε διαδρομή να περιλαμβάνει αλλαγή πίστας, δοκιμασίες, στρατηγική και προκλήσεις που θυμίζουν video game.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλώρο, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε ολόκληρο το χρονικό διάστημα των σπουδών να λειτουργεί ως video game. Ο φοιτητής θα περνά «πίστες», θα συγκεντρώνει «πόντους», ενώ η δυσκολία θα κλιμακώνεται όσο προχωρά η διαδικασία. «Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό θα... παίζουν σε ένα video game, το οποίο στο τέλος θα τους απονείμει τον τίτλο σπουδών», τόνισε ο κ. Φλώρος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας πως μέσα σε διάστημα ενός έτους, οι επιτυχόντες θα αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο στον σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών εφόσον ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις και ξεπεράσουν τις σπουδαστικές δοκιμασίες.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη ΔΕΘ: Καινοτομία και Εκπαίδευση

Παράλληλα με το νέο μεταπτυχιακό, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει να προβάλλει τις δραστηριότητές του, συμμετέχοντας για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Το κοινό μπορεί να επισκεφτεί το Stand 5 του Περιπτέρου 17 (AKADEMIA) για να γνωρίσει το εκτενές έργο του Ιδρύματος στους τομείς της έρευνας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακαδημαϊκά προγράμματα, να δοκιμάσουν διαδραστικά παιχνίδια που δημιούργησαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να παρακολουθήσουν πολυμεσικό υλικό από τις δράσεις των Τμημάτων.

