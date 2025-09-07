Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αυστραλία παρακολουθήσαν τη νύχτα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, μαγεμένοι μία θεαματική πανσέληνο με ολική έκλειψη, γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι».

What a spectacular total lunar eclipse, or rather, blood moon,



In Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/BK5HHqQaOz September 7, 2025

Το φαινόμενο διήρκεσε από την αρχή μέχρι το τέλος της έκλειψης περίπου 82 λεπτά και ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού.

Η έκλειψη σελήνης πάνω από την Πλωτή Γέφυρα στο πάρκο Zaryadye, στη Μόσχα

Η έκλειψη της σελήνης πάνω από την Ακρόπολη

H ολική σεληνιακή έκλειψη, ορατή δίπλα σε ένα κτίριο στο Πεκίνο

Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης.

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χάλκινο χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι»

Red Moon during today's lunar eclipse in Japan.



It's coming to the rest of the world.



[📸 hirography_321] pic.twitter.com/zcmUDBD8Rc — Massimo (@Rainmaker1973) September 7, 2025

Ιράν: Η έκλειψη σελήνης πάνω από την εκκλησία του Αγίου Σαρκίς στην Τεχεράνη

