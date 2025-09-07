Λογαριασμός
Το «Ματωμένο Φεγγάρι» μάγεψε τον πλανήτη – Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη σελήνης

Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου 82 λεπτά και ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αυστραλία - Μαγικές φωτογραφίες

σεληνη εκλειψη

Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αυστραλία παρακολουθήσαν τη νύχτα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, μαγεμένοι μία θεαματική πανσέληνο με ολική έκλειψη, γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι». 

Το φαινόμενο διήρκεσε από την αρχή μέχρι το τέλος της έκλειψης περίπου 82 λεπτά και ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού.

ekleipsi

Η έκλειψη σελήνης πάνω από την Πλωτή Γέφυρα στο πάρκο Zaryadye, στη Μόσχα

εκλειψη

Η έκλειψη της σελήνης πάνω από την Ακρόπολη

ekleipsi

H ολική σεληνιακή έκλειψη, ορατή δίπλα σε ένα κτίριο στο Πεκίνο

Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης.

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χάλκινο χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι»

ekleipzi

Ιράν: Η έκλειψη σελήνης πάνω από την εκκλησία του Αγίου Σαρκίς στην Τεχεράνη
