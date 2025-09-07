Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αυστραλία παρακολουθήσαν τη νύχτα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, μαγεμένοι μία θεαματική πανσέληνο με ολική έκλειψη, γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι».
What a spectacular total lunar eclipse, or rather, blood moon,
In Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/BK5HHqQaOz— DP 🇰🇪 (@DanChepta) September 7, 2025
Το φαινόμενο διήρκεσε από την αρχή μέχρι το τέλος της έκλειψης περίπου 82 λεπτά και ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού.
Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης.
Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χάλκινο χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι»
Red Moon during today's lunar eclipse in Japan.— Massimo (@Rainmaker1973) September 7, 2025
It's coming to the rest of the world.
[📸 hirography_321] pic.twitter.com/zcmUDBD8Rc
