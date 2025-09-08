Η Αθήνα φιλοξενεί το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων και Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας στην Ευρώπη

Από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα φιλοξενεί το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας, το οποίο πραγματοποιείται στους χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το συνέδριο ανοίγει σήμερα, Δευτέρα, με εξειδικευμένα εργαστήρια στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20). Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, ερευνητές, δημοσιογράφοι δεδομένων και ακαδημαϊκοί συναντώνται με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι υπολογιστικές μέθοδοι αναδιαμορφώνουν την παραγωγή και μετάδοση των ειδήσεων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ημερήσιες εργασίες και διακεκριμένοι ομιλητές

Τις επόμενες δύο ημέρες (9 και 10 Σεπτεμβρίου), οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ακαδημαϊκές παρουσιάσεις, συζητήσεις και ομιλίες από προσωπικότητες της διεθνούς δημοσιογραφικής σκηνής.

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών συγκαταλέγονται κορυφαία ονόματα όπως η Σέριλ Φίλιπς (Cheryl Phillips), καθηγήτρια του Stanford, ο Νικ Διακόπουλος, καθηγητής στο Northwestern, η Λώρα Έλλις (Laura Ellis), επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης του BBC, ο Μαρκ Λάβαλι (Marc Lavallee), διευθυντής Στρατηγικής & Προϊόντων Δημοσιογραφικής Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Knight και πρώην επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης των New York Times, καθώς και ο Ντρούμιλ Μέτα (Dhrumil Mehta), καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων σε Columbia και Harvard Kennedy School.

Σημασία και στόχοι του συνεδρίου

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι το συνέδριο αποτελεί σημείο σύγκλισης επαγγελματιών και ακαδημαϊκών, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων πρακτικών που προάγουν το δημόσιο συμφέρον. Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τη σύγχρονη δημοσιογραφία δεδομένων.

Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει εγγραφή και κράτηση θέσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.more.com/gr-el/conference/european-data-computational-journalism-2025/

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.datajconf.com/

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι Media Partner του συνεδρίου.

Αθηνά Καστρινάκη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

