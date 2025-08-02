Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) ανακοίνωσε νέες σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εθνικής άμυνας και τεχνολογίας, με αιχμή του δόρατος την εγχώρια ανάπτυξη δορυφόρου και την υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων για την αντιμετώπιση νέων απειλών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση, εκδόθηκε προκήρυξη για την ανάπτυξη δορυφόρου ISR που θα αξιοποιεί τεχνολογία SAR για απεικόνιση από το διάστημα, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στις δυνατότητες επιτήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρόταση αφορά έναν πλήρως καινοτόμο και ανεπτυγμένο τεχνολογικά δορυφόρο SAR, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τις υπάρχουσες διεθνείς επιχειρησιακές δυνατότητες, εξασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση ανεξαρτήτως συνθηκών φωτισμού και καιρού.

Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ενισχύοντας δυναμικά την εθνική παρουσία στον τομέα των διαστημικών συστημάτων.

Η επιτυχία του συγκεκριμένου έργου δημιουργεί το υπόβαθρο για περαιτέρω ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών αμυντικών τεχνολογιών στη χώρα μας, καθιστώντας την Ελλάδα αξιόπιστο τεχνολογικό εταίρο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Αντιμετώπιση νέων απειλών: Counter UAS και Ηλεκτρονικός Πόλεμος

Το ΕΛΚΑΚ προχωρά επιπλέον σε προκαταρκτική διαβούλευση για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Counter UAS). Το σύστημα αυτό θα διαθέτει τόσο κινητικές όσο και μη κινητικές δυνατότητες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μεμονωμένων drones ή σμηνών.

Περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες για ανίχνευση, αναγνώριση, παρακολούθηση, στοχοποίηση και εξουδετέρωση απειλών, υποστηρίζοντας τόσο αυτόνομη όσο και διασυνδεδεμένη λειτουργία.

Ανάμεσα στις τεχνολογικές καινοτομίες του συστήματος συγκαταλέγονται παρεμβολές επικοινωνιών, παραπλάνηση πλοήγησης (GNSS spoofing), κυβερνοεπιθέσεις καθώς και η ενσωμάτωση καταστροφικών όπλων όπως laser και Directed Energy Weapons.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε διάφορες επιχειρησιακές πλατφόρμες με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και επεκτασιμότητα του συστήματος.

Ηλεκτρονικός Πόλεμος και Παρεμβολή Συστημάτων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα προκαταρκτική διαβούλευση για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης και Παρεμβολής Συστημάτων Ραντάρ και Επικοινωνιών. Πρόκειται για ένα προηγμένο επίγειο σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), με στόχο την ηλεκτρονική επιτήρηση, αποκάλυψη, αναγνώριση, παρακολούθηση και παρεμβολή εναντίον εχθρικών συστημάτων σε πολλαπλές συχνότητες και αποστάσεις.

Η λειτουργία του θα βασίζεται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα, ενώ η αρθρωτή του αρχιτεκτονική επιτρέπει την τοποθέτηση σε σταθερές ή κινητές πλατφόρμες και την ένταξη σε υπάρχοντα C4I συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης: «Το Διάστημα αποτελεί σήμερα την πέμπτη αναγνωρισμένη επιχειρησιακή διάσταση — μαζί με την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και τον κυβερνοχώρο. Με την πολύτιμη συμβολή του ΓΕΕΘΑ και σε στενή συνεργασία και τακτικό συντονισμό με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΛΚΕΔ, το οποίο υλοποιεί την εθνική διαστημική στρατηγική ως εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΕΛΚΑΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου για την εγχώρια ανάπτυξη προηγμένου δορυφόρου SAR».

Συμπληρώνοντας, υπογράμμισε: «Πλέον το ΕΛΚΑΚ υλοποιεί έργα που καλύπτουν επιχειρησιακές απαιτήσεις και στις πέντε διαστάσεις», ενώ κατέληξε τονίζοντας: «Εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε κάθε μας πρωτοβουλία να ενισχύσει την αυτοδυναμία της χώρας, να δημιουργήσει αξία για την εθνική οικονομία και να δώσει ώθηση σε καινοτομίες με αντίκτυπο τόσο στην άμυνα όσο και στην αγορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

