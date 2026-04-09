Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II δήλωσε ότι έχει «πολλές ακόμη φωτογραφίες» και «πολλές ακόμη ιστορίες» να μοιραστεί με τον κόσμο, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη.

Οι 4 αστροναύτες που επιβαίνουν στο διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσαν την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο περίπου στις 20:00 τη Μ. Παρασκευή (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 2 τα ξημερώματα Μ. Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα, κατά την επιστροφή τους, ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, ανέφερε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο όσα είδε.

Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η ομάδα μετά την ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, κατά την οποία ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο.

Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, για την επανείσοδο στη Γη, ο Γκλόβερ δήλωσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν τόσα δεδομένα που έχετε ήδη δει, αλλά όλα τα σημαντικά τα φέρνουμε μαζί μας».

«Υπάρχουν τόσες περισσότερες φωτογραφίες, τόσες περισσότερες ιστορίες», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το πλήρωμα έχει ακόμη 2 ημέρες μέχρι να μπορέσει να επεξεργαστεί πλήρως όσα έζησε. «Θα σκέφτομαι και θα μιλάω για όλα αυτά για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε.

Το διαστημόπλοιο Orion της αποστολής Artemis II κατέρριψε το ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη πτήση τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 248.655 μιλίων (400.000 χλμ.), που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Το σκάφος δεν είχε στόχο να προσεδαφιστεί στη Σελήνη, αλλά να πετάξει γύρω από την αθέατη πλευρά της - εκείνη που δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη. Αν και δορυφόροι έχουν φωτογραφίσει την περιοχή στο παρελθόν, οι αστροναύτες ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν με τα μάτια τους τμήματα της επιφάνειάς της, καθώς και τους τεράστιους κρατήρες και τις πεδιάδες λάβας.

Αμέσως μετά την πτήση γύρω από τη Σελήνη, ο πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε με το πλήρωμα του Orion και τους συνεχάρη: «Σήμερα γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη, απίστευτα περήφανη».

Κατά την πιο πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου από το Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον, οι 4 αστροναύτες εμφανίστηκαν ξανά σε ζωντανή μετάδοση, με ένα μικρόφωνο να αιωρείται ανάμεσά τους.

Ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν ανέφερε ότι εκείνη την περίοδο είχαν σημαντικό επιστημονικό έργο να εκτελέσουν, χαρακτηρίζοντάς τη «πιθανώς την πιο κρίσιμη φάση παρατηρήσεων για τη γεωλογική μας ομάδα».

«Ωστόσο, πήραμε λίγο χρόνο, μοιραστήκαμε μπισκότα με σιρόπι σφενδάμου που είχε φέρει ο Τζέρεμι και αφιερώσαμε 3-4 λεπτά για να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμασταν», είπε.

Για τον Γκλόβερ, το «μεγαλύτερο δώρο» της αποστολής ήταν η θέα μιας σεληνιακής έκλειψης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Για τον Γουάιζμαν, η πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν το πλήρωμα έδωσε το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του, Κάρολ, σε έναν σεληνιακό κρατήρα. Η Κάρολ είχε πεθάνει από καρκίνο το 2020.

«Νομίζω ότι όταν ο Τζέρεμι σχημάτισε το όνομα της Κάρολ... εκείνη ήταν η στιγμή που με κατέκλυσαν τα συναισθήματα και είδα τη Χριστίνα να δακρύζει», είπε. «Για μένα προσωπικά, αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της αποστολής», πρόσθεσε.

Το πλήρωμα ανέφερε επίσης ότι ενημερωνόταν για όσα συνέβαιναν στη Γη κυρίως μέσω των οικογενειών τους.

«Ήταν η πηγή μας για το πώς εξελίσσεται η αποστολή από την πλευρά του κοινού», δήλωσε ο Γουάιζμαν, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «προφανώς είναι όλοι προκατειλημμένοι».

Ερωτηθείσα από το BBC τι θα της λείψει περισσότερο από το διάστημα, η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ απάντησε «η συντροφικότητα».

«Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε βαθύτερα αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα που είναι δύσκολα, αν δεν κάνουμε θυσίες και αν δεν αναλαμβάνουμε ρίσκα. Και όλα αυτά αξίζουν», τόνισε.

Το πλήρωμα έχει μπροστά του μερικές πιο ήρεμες ημέρες με ελέγχους και πειράματα, πριν από την τελική δοκιμασία: μια φλεγόμενη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα σχεδόν 25.000 μιλίων την ώρα και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό με αλεξίπτωτα, που θα δοκιμάσει την αντοχή της θερμικής ασπίδας και των συστημάτων ανάκτησης του σκάφους.

Πηγή: skai.gr

