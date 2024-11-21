Η προστασία των παιδιών από τον εκφοβισμό και το επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο θα αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες του ετήσιου φόρουμ για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, θα συμμετάσχει στο φόρουμ μαζί με φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και ερευνήτριες, αρχές επιβολής του νόμου, παιδιά και εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, ΜΚΟ και άλλους εμπειρογνώμονες, για να συζητήσουν τη σημασία της διασφάλισης ασφαλών διαδικτυακών εμπειριών και της προστασίας των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο και διαδικτυακό εκφοβισμό.

Οι νέοι θα συμβάλουν ενεργά στη διοργάνωση και την κατεύθυνση της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα συζητήσουν το πώς η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των κινδύνων που σχετίζονται με το επιβλαβές περιεχόμενο και τις επιβλαβείς συμπεριφορές στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού, και θα ανταλλάξουν απόψεις για εργαλεία και στρατηγικές που μπορούν να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους.

Η Αντιπρόεδρος κ. Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Προέτρεψα τις ψηφιακές πλατφόρμες να επικεντρωθούν στα παιδιά και να βρουν τρόπους προστασίας τους από τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον κυβερνοεκφοβισμό, περιεχόμενο που προάγει τον αυτοτραυματισμό, καθώς και να βρουν τρόπους για να σταματήσει η αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους των παιδιών. Είμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία προβλημάτων ψυχικής υγείας. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν προσφέρουμε έναν κόσμο αρκετά ελκυστικό ώστε τα παιδιά να βγουν από τις «λαγουδότρυπες» του διαδικτύου. Έχουμε την πολιτική βούληση στην Επιτροπή να θέσουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των παιδιών, η οποία αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα και ζωτικής σημασίας ανάγκη.»

Στο φόρουμ συμμετέχουν διάφορα άτομα, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά, για να συζητήσουν σχετικά με την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

