Μία νέα, παράξενη θεωρία για την προέλευση της ζωής στη Γη παρουσίασε ένα Βρετανός επιστήμονας, σύμφωνα με τον οποίο το ανθρώπινο είδος προέρχεται – ή, καλύτερα, δημιουργήθηκε - από τους … εξωγήινους.

Ο Robert Endres, επιστήμονας από το Imperial College London, υποστηρίζει ότι εξωγήινοι πολιτισμοί μετέτρεψαν τον πλανήτη μας σε έναν κατοικήσιμο κόσμο, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με τον Endres, τα δομικά στοιχεία της ζωής στη Γη μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα για να έχουν σχηματιστεί φυσικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειάζονταν κάτι (ή κάποιον) για να βοηθήσει στην έναρξη της διαδικασίας.

Αυτή η ιδέα, γνωστή ως «κατευθυνόμενη πανσπερμία», υποδηλώνει ότι οι εξωγήινοι μπορεί να έστειλαν μικρόβια ή απλές μορφές ζωής στη Γη για να προωθήσουν την εξέλιξη, αλλάζοντας για πάντα την άποψη της ανθρωπότητας για την προέλευση της ζωής.

Η θεωρία της «κατευθυνόμενης πανσπερμίας»

Η θεωρία διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Λέσλι Όργκελ, τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με αυτή, ένας προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός θα μπορούσε να έχει στείλει σκόπιμα ζωή στη Γη, κατευθύνοντας τον σχηματισμό της σύμφωνα με τους σκοπούς του. Η ιδέα είναι ότι αυτά τα μικρόβια θα προσγειώνονταν, θα επιβίωναν και θα έδιναν ώθηση στη ζωή, η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πιο σύνθετες μορφές, με την πάροδο του χρόνου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o Endres διατύπωσε τη θεωρία ότι αυτό θα είχε συμβεί περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, λίγο μετά την ψύξη της Γης και τον σχηματισμό του νερού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξωγήινοι ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ένα διαστημόπλοιο ή ανιχνευτές για να μεταφέρουν μικροβιακά «κιτ εκκίνησης» στον νεαρό τότε πλανήτη.

Ο επιστήμονας πρόσθεσε ότι ο φυσικός σχηματισμός ζωής χωρίς καμία βοήθεια ήταν απίθανος, επειδή η ποσότητα της χημικής «τάξης» που χρειαζόταν για να σχηματιστούν τα πρώτα απλά κύτταρα θα ήταν υπερβολικά μεγάλη, για να δημιουργηθεί σε μόλις 500 εκατομμύρια χρόνια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.