Tο 25% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες shared mobility το 2028

Εξαιρετικά δημοφιλείς θα καταστούν τα επόμενα χρόνια οι υπηρεσίες shared mobility (π.χ. ride-hailing, carsharing, e-scooter). Μέχρι το 2028, εκτιμάται ότι το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες. Πρακτικά, αναμένεται αύξηση από τα 1,4 δισ. χρήστες το 2025 σε πάνω από 2 δισ. έως το 2028. Καθώς οι πόλεις αναζητούν λύσεις για βιώσιμη κινητικότητα, η κοινή μετακίνηση δεν προβάλει απλώς ως μια τάση, αλλά ως ουσιαστικός ψηφιακός μετασχηματισμός των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα "Shared Mobility Market 2025–2030", οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 46% μέσα σε μόλις τρία χρόνια, από 1,4 δισ. το 2025 σε πάνω από 2 δισ. έως το 2028. Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία: βασικός μοχλός της αύξησης είναι η ένταξη των υπηρεσιών micromobility, όπως τα e-scooters και e-bikes, στις υπάρχουσες πλατφόρμες μετακίνησης.

“Η νέα μελέτη της Juniper φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή πρόβλεψη: μέχρι το 2028, περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, παγκοσμίως, θα χρησιμοποιούν υπηρεσίες κοινής μετακίνησης - από e-scooters και e-bikes, μέχρι ride-hailing και carsharing. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε έναν στους τέσσερις κατοίκους του πλανήτη, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη δυναμική με την οποία η “shared mobility” καθιερώνεται ως βασική μορφή αστικής μετακίνησης”, σχολιάζουν οι αναλυτές της εταιρείας ερευνών.

Υπογραμμίζοντας ότι το shared mobility είναι καθοδόν να γίνει τρόπος μετακίνησης για 1 στους 4 ανθρώπους παγκοσμίως, η έρευνα υπογραμμίζει ότι “η μετάβαση αυτή εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και πόλεων, καθώς και από την απαραίτητη υποδομή, π.χ. μικρο-δρομικά δίκτυα, χώροι στάθμευσης, σύνδεση με ΜΜΜ)”.

Η δυνατότητα κράτησης και συνδυασμένης χρήσης πολλαπλών μέσων μεταφοράς μέσα από μια εφαρμογή - είτε πρόκειται για ποδήλατο είτε για ταξί - αλλάζει ριζικά την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ωστόσο, η μελέτη προειδοποιεί: για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό των υπηρεσιών αυτών, απαιτείται βαθύτερη ενσωμάτωσή τους με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Αυτό σημαίνει πρακτικά δημιουργία κοινών κόμβων μετακίνησης, όπου οι χρήστες θα μπορούν να αφήνουν το e‑scooter τους και να επιβιβάζονται άμεσα σε λεωφορείο, μετρό ή τρένο. Η Juniper επισημαίνει ότι η απουσία συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών παρόχων (όπως οι εταιρείες ride-hailing) και των δημοσίων φορέων μετακίνησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Οι διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, η έλλειψη κοινού προγραμματισμού και τα ανεπαρκή σημεία pick-up/drop-off λειτουργούν αποτρεπτικά για την υιοθέτηση της κοινής μετακίνησης σε μεγάλη κλίμακα. Γι’ αυτό και προτείνει την υιοθέτηση κοινών τεχνολογικών προτύπων και πολιτικών, που θα ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα.

Η στρατηγική σημασία της shared mobility δεν περιορίζεται μόνο στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αποτελεί, πλέον, έναν από τους βασικούς άξονες της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της εξάρτησης από τα ιδιωτικά οχήματα. Για τις πόλεις, η πρόκληση μετατρέπεται σε ευκαιρία: να σχεδιάσουν σύγχρονα, πολυτροπικά δίκτυα μεταφορών, φιλικά στον χρήστη και στο περιβάλλον.

Η έρευνα καλύπτει 61 χώρες και περιλαμβάνει πάνω από 60.000 σημεία δεδομένων, προσφέροντας έτσι μια παγκόσμια εικόνα για τις τάσεις και τις ευκαιρίες στον κλάδο της μετακίνησης. Αναδεικνύει, επίσης, ποιοι πάροχοι βρίσκονται στην κορυφή της καινοτομίας και ποιοι καθυστερούν να προσαρμοστούν.

