Οι κολοσσοί τεχνολογίας ξοδεύουν περισσότερα από ποτέ, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ εν μέσω αυξανόμενης αντίθεσης στους ψηφιακούς κανόνες της Ένωσης, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Οι 733 ομάδες του ψηφιακού κλάδου που είναι εγγεγραμμένες στις Βρυξέλλες δαπανούν πλέον 151 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την προώθηση των συμφερόντων τους, από 113 εκατομμύρια ευρώ πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ. Η αύξηση αυτή έρχεται εν μέσω επιθέσεων από τη βιομηχανία κατά των νόμων της ΕΕ, όπως ο Νόμος περί Ψηφιακών Αγορών και ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών - τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών - και καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια μαζική προσπάθεια να περιορίσει τους ψηφιακούς κανόνες της.

Σύμφωνα με ανάλυση του Corporate Europe Observatory και του LobbyControl, δύο μη κερδοσκοπικών ομάδων, οι δαπάνες για λόμπινγκ συγκεντρώνονται στα χέρια τεχνολογικών γιγάντων, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Οι δέκα εταιρείες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στον τομέα της τεχνολογίας - στις οποίες περιλαμβάνονται οι Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Qualcomm και Google — έχουν περισσότερες δαπάνες από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες στον φαρμακευτικό, τον χρηματοοικονομικό και τον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο μαζί.

Η Amazon, η Microsoft και η Meta έχουν αυξήσει «αισθητά» τις δαπάνες τους από το 2023, κατά περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ για την Amazon και 2 εκατομμύρια ευρώ για τη Microsoft και τη Meta, σύμφωνα με την ανάλυση. Η ομάδα λόμπι Digital Europe με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία περιλαμβάνει πολλούς τεχνολογικούς κολοσσούς με έδρα τις ΗΠΑ μεταξύ των μελών της, πρόσθεσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ στον προϋπολογισμό της για λόμπινγκ.

Η Meta, με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, είναι συνολικά ο μεγαλύτερος φορέας δαπανών για λόμπι στην ΕΕ.

Οι εταιρείες τεχνολογίας θα υποστήριζαν ότι η άσκηση πίεσης δεν αφορά μόνο την άσκηση επιρροής, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι νομοθέτες κατανοούν τις πολύπλοκες πραγματικότητες του κλάδου, ώστε να ενημερώνονται για τις αποφάσεις τους σχετικά με τους κανόνες.

«Η Amazon ασχολείται με ζητήματα που είναι σημαντικά για τους πελάτες μας, τους πωλητές μας και το ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που λειτουργούμε», δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας. «Αυτό σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως εμπορικές ενώσεις και ομάδες και επικοινωνούμε με αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων».

Περισσότεροι λομπίστες, περισσότερες συναντήσεις

Η ώθηση της δραστηριότητας παρατηρείται όχι μόνο στις υψηλότερες δαπάνες αλλά και στον αυξανόμενο αριθμό εγγεγραμμένων λομπιστών που ασχολούνται με την τεχνολογία.

Αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι υπάρχουν 890 λομπίστες που εργάζονται για τη διαμόρφωση της τεχνολογικής ατζέντας, από 699 που ήταν το 2023. Από αυτούς, οι 437 διαθέτουν πάσο που τους επιτρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόσβαση στο θεσμικό όργανο έχει γίνει πιο δύσκολη τα τελευταία χρόνια ως αντίδραση σε μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς - συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για τη Huawei που οδήγησαν στην απαγόρευση πρόσβασης της εταιρείας στο Κοινοβούλιο και σε συνάντηση με την Επιτροπή τον Μάρτιο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, εκπρόσωποι τεχνολογικών εταιρειών δήλωσαν 146 συναντήσεις με το προσωπικό της Επιτροπής. Η τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά αμφισβητούμενου κώδικα δεοντολογίας του κλάδου, ήταν το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Όσον αφορά τους νομοθέτες στο Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι των τεχνολογικών συμφερόντων δήλωσαν 232 συναντήσεις.

Οι κανόνες διαφάνειας για τη δήλωση συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και αξιωματούχων της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά οι ακτιβιστές για τη διαφάνεια λένε ότι εξακολουθούν να μην έχουν ισχυρή παρουσία και να μην έχουν λογοδοσία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.