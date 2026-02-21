NASA: Πρόβλημα στο Artemis II, «σχεδόν βέβαιη» η αναβολή της εκτόξευσης τον Μάρτιο

Η NASA προχωρά σε ενέργειες για την πιθανή μεταφορά του πυραύλου της αποστολής Artemis II και του διαστημοπλοίου Orion πίσω στο κτίριο συναρμολόγησης, μετά την παρατήρηση διακοπής στη ροή ηλίου, η οποία ήταν απαραίτητη για την εκτόξευση, ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία το Σάββατο.

«Αυτό σχεδόν με βεβαιότητα θα επηρεάσει το "παράθυρο" εκτόξευσης του Μαρτίου», δήλωσε η NASA.

Η χρήση του ηλίου είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των πυραύλων, καθώς χρησιμοποιείται για τη συμπίεση των δεξαμενών καυσίμων. Μια διακοπή στη ροή του μπορεί να υποδηλώνει διαρροή ή πρόβλημα στις βαλβίδες, κάτι που καθιστά την εκτόξευση μη ασφαλή.

Η επιστροφή στο κτίριο συναρμολόγησης σημαίνει ότι ο πύραυλος θα απομακρυνθεί από την εξέδρα εκτόξευσης, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και λεπτό χειρισμό, καθιστώντας αδύνατη την εκτόξευση εντός του Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.