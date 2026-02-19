Ο Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, γνωστής για το ChatGPT, έκρινε σήμερα ότι ο κόσμος χρειάζεται «επειγόντως» κανόνες που να πλαισιώνουν την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά την παγκόσμια σύνοδο κορυφής της Τεχνητής Νοημοσύνης που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

«Δεν λέω ότι δεν χρειαζόμαστε ρύθμιση ή προστασίες. Χρειαζόμαστε επειγόντως, όπως και για οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία με τέτοια δύναμη», σημείωσε ο Άλτμαν.

«Μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ο κόσμος να έχει ανάγκη από κάτι όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) για να εξασφαλίσει διεθνή συντονισμό στο ζήτημα της ΤΝ», πρότεινε.

«Ο εκδημοκρατισμός της ΤΝ είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλίσουμε την ευημερία της ανθρωπότητας» συνέχισε ο επικεφαλής της OpenAI, «η συγκέντρωση της τεχνολογίας αυτής στα χέρια μιας μόνον επιχείρησης ή μιας μόνον χώρας θα μας οδηγούσε στην καταστροφή».

«Η τεχνολογία πάντα ανατρέπει την αγορά εργασίας, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι καινούργιο και καλύτερο να κάνουμε», σημείωσε επίσης ο Σαμ Άλτμαν.

«Τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν ένα τεστ για τον κόσμο καθώς η τεχνολογία αυτή προοδεύει με γρήγορο ρυθμό. Μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερη δύναμη, ή να συγκεντρώσουμε αυτήν τη δύναμη», εξήγησε.

Με μια φωνή λίγο νωρίτερα ο Ναρέντρα Μόντι και ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησαν επίσης να υπάρξει εγγυημένη παγκόσμια πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και να ληφθούν μέτρα για να πλαισιωθεί η χρήση της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ανήκει σε όλους» και το μέλλον της δεν μπορεί να αφεθεί «στα καπρίτσια μερικών δισεκατομμυριούχων», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ενώπιον ηγετών και των επικεφαλής των πιο μεγάλων εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας στη σύνοδο, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε επίσης η τεχνολογία αυτή να είναι «προσβάσιμη και συμπεριληπτική».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Ευρώπη, «ένας ασφαλής χώρος», είναι «αποφασισμένη να συνεχίσει να καθορίζει τους κανόνες του παιγνιδιού και να το πράττει με τους συμμάχους μας, όπως η Ινδία».

Η τέταρτη κατά σειρά σύνοδος κορυφής του Νέου Δελχί για την Τεχνητή Νοημοσύνη συγκεντρώνει γύρω από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι πολιτικούς ηγέτες και την αφρόκρεμα της τεχνολογίας με στόχο την κατάθεση απόψεων γύρω από την ανάπτυξη της ΤΝ και τους κινδύνους που ενέχει αυτή.

