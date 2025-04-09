Το Spotify έχει σχεδόν 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, με 265 εκατομμύρια από αυτούς να είναι συνδρομητές Premium, και ως η κορυφαία υπηρεσία ροής μουσικής παγκοσμίως αποτελεί στόχο για κυβερνοεγκληματίες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους χρήστες του, προειδοποιεί η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι οι παραβιασμένοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται συχνά για την τεχνητή αύξηση των μετρήσεων ροής μουσικής, μια πρακτική που είναι γνωστή ως «απάτη ροής». Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν δίκτυα από παραβιασμένους λογαριασμούς για να αναπαράγουν επανειλημμένα συγκεκριμένα τραγούδια, αυξάνοντας έτσι τις μετρήσεις ροής και δημιουργώντας αυξημένες πληρωμές δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την Beatdapp, μια πλατφόρμα ανίχνευσης απάτης streaming, τουλάχιστον το 10% όλων των ροών τραγουδιών είναι ψεύτικες, γεγονός που κοστίζει έως και τρία δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη μουσική βιομηχανία.

Οι λογαριασμοί Spotify αποτελούν πολύτιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να τα εκμεταλλευτούν με διάφορους τρόπους, όπως να τα πουλήσουν στο σκοτεινό διαδίκτυο ή σε πλατφόρμες τύπου Telegram.

Το ότι οι χρήστες χάνουν την πρόσβασή τους στην υπηρεσία όταν ο λογαριασμός τους παραβιαστεί δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Μαζί με την πρόσβαση χάνουν και πολύτιμα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία πληρωμής, συνήθειες ακρόασης, καθώς και πιθανές συνδέσεις με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για κλοπή ταυτότητας ή για επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής.

Η ESET επισημαίνει ότι το πρώτο βήμα για την ασφάλεια είναι να κατανοήσουμε το πώς μπορούν να παραβιαστούν οι λογαριασμοί Spotify και παραθέτει τις βασικές τακτικές που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες για να αποκτήσουν τα διαπιστευτήρια των χρηστών (phishing, ψεύτικες εφαρμογές, κακόβουλο λογισμικό και παραβιάσεις δεδομένων).

Επίσης, δίνει συμβουλές για το πώς να διαπιστώσουμε εάν ο λογαριασμός μας έχει παραβιαστεί. Το πιο προφανές σημάδι παραβίασης λογαριασμού είναι οι απροσδόκητες αλλαγές στις ρυθμίσεις ή στα στοιχεία της συνδρομής μας, όπως μη εξουσιοδοτημένες αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις του συνδρομητικού μας προγράμματος, αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τροποποιήσεις στις πληροφορίες πληρωμής. Επιπλέον, η ασυνήθιστη δραστηριότητα στο ιστορικό ακροάσεων ή στις λίστες αναπαραγωγής μπορεί να αποτελεί ένδειξη παραβίασης, όπως και η ανεξήγητη διαγραφή λιστών αναπαραγωγής ή εμφάνιση νέων λιστών που δεν έχουμε προσθέσει. Εξίσου σημαντικές είναι και οι παρατυπίες στη λειτουργία, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αν παρατηρήσουμε κάποια από αυτά τα ύποπτα σημάδια, πρέπει να αποσυνδεθούμε από όλες τις συσκευές μέσω της σελίδας ρυθμίσεων του λογαριασμού, να αλλάξουμε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης, να επανεξετάσουμε και να ανακαλέσουμε την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εφαρμογές τρίτων που δεν αναγνωρίζουμε ή δεν χρησιμοποιούμε πλέον, και τέλος να επικοινωνήσουμε με την υποστήριξη πελατών του Spotify για να αναφέρουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να ζητήσουμε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας του λογαριασμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

