SpaceX: Νέες εντυπωσιακές φωτό του Μασκ με τους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο με τους τεράστιους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster, έδωσε στη δημοσιότητα ο Ίλον Μασκ στον λογαριασμό του στο X.

Για πρώτη φορά η SpaceX επιχείρησε και πέτυχε να πιάσει τον πυραυλικό κινητήρα ή προωθητή Super Heavy, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαστημικού οχήματος, καθώς επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας. Στο σημείο εκτόξευσης βρίσκεται ο ψηλότερος πύργος πυραύλων στον κόσμο, ύψους 146 μέτρων με δύο γιγάντιους ρομποτικούς βραχίονες τις οποίες η SpaceX ονομάζει «chopsticks» (ξυλάκια φαγητού). Οι βραχίονες έπιασαν με απίστευτη ακρίβεια τον πυραυλικό κινητήρα πριν τον επανατοποθετήσουν στη βάση εκτόξευσης για την επόμενη πτήση του.

«Μόλις επιθεώρησα τον κινητήρα Starship, τον οποίο οι βραχίονες έχουν πλέον τοποθετήσει ξανά στη βάση εκτόξευσης. Φαίνεται υπέροχο!



»Μερικά εξωτερικά ακροφύσια κινητήρα είναι παραμορφωμένα από τη θέρμανση και κάποια άλλα δευτερεύοντα προβλήματα, αλλά αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα.



»Το Starship έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εκ νέου πτήση του πυραυλικού κινητήρα του τελικά μέσα σε μία ώρα μετά την απογείωση. Ο ενισχυτής επιστρέφει εντός ~5 λεπτών, επομένως ο χρόνος που απομένει είναι η επαναφόρτωση του προωθητικού και η τοποθέτηση ενός σκάφους πάνω από τον πυραυλικό κινητήρα» σχολίασε ο Μασκ, ιδρυτής της SpaceX.

Η γρήγορη επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων του πυραύλου θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της SpaceX να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος αποστολής φορτίων και ανθρώπων στο διάστημα.



Just inspected the Starship booster, which the arms have now placed back in its launch mount. Looks great!



A few outer engine nozzles are warped from heating & some other minor issues, but these are easily addressed.



Starship is designed to achieve reflight of its rocket… pic.twitter.com/oWZoOOfHmk — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2024

Elon Musk explains exactly how Space X's Mechazilla can catch the Super Heavy booster.



On Sunday morning, Space X successfully caught a 20+ story tall rocket booster.



"This is a custom-built tower with arms that are designed to catch the largest flying and heaviest flying… pic.twitter.com/7rwHnXDk2d — Collin Rugg (@CollinRugg) October 13, 2024

Ascent and landing burns https://t.co/Th8FCEnDKR — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

Video from a different vantage point shows Starship Booster never came even close to hitting the tower.



As far as I can tell, this was as perfect of a Mechazilla catch as SpaceX could have hoped for. pic.twitter.com/TagzygAQgG — ALEX (@ajtourville) October 13, 2024

Launching and returning the world's most powerful rocket pic.twitter.com/E8AWRc5TTZ — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

