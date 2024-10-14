SpaceX: Νέες εντυπωσιακές φωτό του Μασκ με τους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster

Λογαριασμός
SpaceX: Νέες εντυπωσιακές φωτoγραφίες και βίντεο του Μασκ με τους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster

Οι βραχίονες έπιασαν με απίστευτη ακρίβεια τον πυραυλικό κινητήρα πριν τον επανατοποθετήσουν στη βάση εκτόξευσης

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο με τους τεράστιους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster, έδωσε στη δημοσιότητα ο Ίλον Μασκ στον λογαριασμό του στο X. 

Για πρώτη φορά η SpaceX επιχείρησε και πέτυχε να πιάσει τον πυραυλικό κινητήρα ή προωθητή Super Heavy, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαστημικού οχήματος, καθώς επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας. Στο σημείο εκτόξευσης βρίσκεται ο ψηλότερος πύργος πυραύλων στον κόσμο, ύψους 146 μέτρων με δύο γιγάντιους ρομποτικούς βραχίονες τις οποίες η SpaceX ονομάζει «chopsticks» (ξυλάκια φαγητού). Οι βραχίονες έπιασαν με απίστευτη ακρίβεια τον πυραυλικό κινητήρα πριν τον επανατοποθετήσουν στη βάση εκτόξευσης για την επόμενη πτήση του.

«Μόλις επιθεώρησα τον κινητήρα Starship, τον οποίο οι βραχίονες έχουν πλέον τοποθετήσει ξανά στη βάση εκτόξευσης. Φαίνεται υπέροχο!

»Μερικά εξωτερικά ακροφύσια κινητήρα είναι παραμορφωμένα από τη θέρμανση και κάποια άλλα δευτερεύοντα προβλήματα, αλλά αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα.


»Το Starship έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εκ νέου πτήση του πυραυλικού κινητήρα του τελικά μέσα σε μία ώρα μετά την απογείωση. Ο ενισχυτής επιστρέφει εντός ~5 λεπτών, επομένως ο χρόνος που απομένει είναι η επαναφόρτωση του προωθητικού και η τοποθέτηση ενός σκάφους πάνω από τον πυραυλικό κινητήρα» σχολίασε ο Μασκ, ιδρυτής της SpaceX.

Η γρήγορη επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων του πυραύλου θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της SpaceX να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος αποστολής φορτίων και ανθρώπων στο διάστημα. 
 

