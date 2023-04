Space X: Nέα εκτόξευση διασημοπλοίου αναμένεται την Πέμπτη

Το SpaceX στοχεύει την Πέμπτη 27 Απριλίου να πραγματοποιήσει μια εκτόξευση Falcon Heavy της αποστολής ViaSat-3 Americas σε γεωστατική τροχιά από το Launch Complex 39A (LC-39A) στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα.

Falcon Heavy is vertical on LC-39A in Florida ahead of tonight's targeted launch of @ViasatInc’s ViaSat-3 Americas mission → https://t.co/ulZth3yuU5 pic.twitter.com/TSjc7BPT5I