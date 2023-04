Nεα εικόνα του Samsung Flip 5: Η ιδιαίτερη σχεδίαση «α λα φάκελος» στην εξωτερική οθόνη

Ο σχεδιασμός του νέου αναδιπλούμενου κινητού της Samsung, Flip 5, έχει πια οριστικοποιηθεί και όλα δείχνουν ότι η νέα "μικρή" εξωτερική οθόνη, 3,4 ιντσών, θα διαθέτει ιδιαίτερη σχεδίαση που θυμίζει φάκελο.

Τη νέα εικόνα, ανήρτησε στο Twitter ο leaker Ice Universe, γνωστός για την εγκυρότητα των διαρροών του, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Samsung.

Confirmed!Galaxy Z Flip5 adopts a "folder" shaped external screen for 100% confirmation. Now adapting the software design. pic.twitter.com/89feYGmRjg