Σελήνη: Στη λίστα των πιο απειλούμενων πολιτιστικών τοποθεσιών

Η Σελήνη συγκαταλέγεται στη λίστα με τις περισσότερο απειλούμενες πολιτιστικές τοποθεσίες.

Ο οργανισμός World Monuments Fund δημοσίευσε ειδικότερα για φέτος έναν κατάλογο με 25 σημεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται από ιστορικές τοποθεσίες στη Γάζα έως και το Φεγγάρι.

Πρόκειται για πρώτη φορά στα χρονικά όπου στη σχετική λίστα προστίθεται περιοχή που... δεν υπάρχει στη Γη.

Με βάση τα παραπάνω, ο κατάλογος της απειλούμενης πολιτιστικής κληρονομιάς, που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου, αφορά 29 χώρες σε πέντε ηπείρους, και ένα ουράνιο αντικείμενο.

Ο Bénédicte de Montlaur, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του WMF, είπε ότι το φεγγάρι συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 25 τοποθεσιών λόγω «εντεινόμενων κινδύνων που λαμβάνουν χώρα εν μέσω επιταχυνόμενων σεληνιακών δραστηριοτήτων», οι οποίες, κατά τη γνώμη του WMF, «έγιναν χωρίς να τηρούνται επαρκή πρωτόκολλα διατήρησης».

«Αν και η Σελήνη μπορεί να φαίνεται εκτός αυτών των ζητημάτων, αντιπροσωπεύει μια σημαντική κοινή ανθρώπινη κληρονομιά από την παρουσία της στις πολιτιστικές αφηγήσεις έως τον ρόλο της στην πρόσφατη ιστορία και αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από ιδιωτικά συμφέροντα», δήλωσε ακόμη ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.