Το Instagram, ιδιοκτησίας της Meta Platforms Inc, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει να ειδοποιεί τους γονείς, που είναι εγγεγραμμένοι στην προαιρετική εφαρμογή γονικής επίβλεψης αν τα παιδιά τους κάνουν επανειλημμένως αναζητήσεις που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό καθώς αυξάνεται η πίεση προς τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας και να απαγορεύσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Οι ειδοποιήσεις θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα για εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

«Αυτές οι ειδοποιήσεις προστίθενται στο υπάρχον έργο μας να συμβάλουμε στην προστασία των εφήβων από πιθανόν επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πλατφόρμα.

«Έχουμε αυστηρές πολιτικές εναντίον περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό», προστίθεται.

Η παρούσα πολιτική της πλατφόρμας είναι να μπλοκάρει τέτοιες αναζητήσεις και να ανακατευθύνει τους χρήστες σε άλλα εργαλεία.

Οι κυβερνήσεις σε αναζήτηση μέτρων προστασίας

Οι κυβερνήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο τρόπους προστασίας των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, κυρίως μετά την ανησυχία που προκλήθηκε από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, το οποίο παρήγαγε μη συναινετικές εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου.

Στη Βρετανία, τα μέτρα που είναι σχεδιασμένα ώστε να αποκλείουν την πρόσβαση στα παιδιά σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου, είχαν επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και προκάλεσαν ένταση με τις ΗΠΑ σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και το βεληνεκές της ρύθμισης.

Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν περιορισμούς στην πρόσβαση.

