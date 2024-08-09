Ένα νέο σύστημα εντοπισμού ταλέντων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) χρησιμοποιούν προγραμματιστές με σκοπό να εντοπίσουν τους επόμενους χρυσούς Ολυμπιονίκες, σύμφωνα με το BBC.

Καθώς ηχεί ο συναγερμός, ο Tacto τρέχει γρήγορα για να σύρει τους αισθητήρες υπερύθρων μπροστά του καθώς μερικοί από αυτούς αναβοσβήνουν ξαφνικά σε μπλε χρώμα. Όχι πολύ μακριά, ο μικρότερος αδερφός του, Τόμο, κάνει σπριντ σε μια σύντομη πίστα καθώς η κίνησή του παρακολουθείται από μια σειρά από κάμερες.

Τα δύο αδέρφια 7 και 4 ετών αντίστοιχα από τη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, συμμετέχουν σε μια σειρά δοκιμών με τεχνητή νοημοσύνη που έχουν δημιουργηθεί ειδικά κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Παρίσι. Στόχος του συστήματος είναι να εντοπίσει τους πιθανούς χρυσούς Ολυμπιονίκες του μέλλοντος.

Τα δεδομένα συλλέγονται από πέντε δοκιμές που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, το άλμα και τη μέτρηση της δύναμης πρόσφυσης.

Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες αναλύονται για να αξιολογηθεί η δύναμη, η εκρηκτικότητα, η αντοχή, ο χρόνος αντίδρασης, η δύναμη και η ευκινησία ενός ατόμου. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με δεδομένα από επαγγελματίες και ολυμπιονίκες αθλητές.

«Χρησιμοποιούμε υπολογιστική όραση και ιστορικά δεδομένα, έτσι ώστε ο μέσος άνθρωπος να μπορεί να συγκρίνει τον εαυτό του με αθλητές ελίτ και να δει ποιο άθλημα είναι πιο ευθυγραμμισμένο σωματικά», λέει η Sarah Vickers, επικεφαλής του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Προγράμματος της Intel.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, κάθε συμμετέχων ενημερώνεται για ποιο άθλημα θα ταίριαζε περισσότερο από μια λίστα 10 αθλημάτων.

Η Intel λέει ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τα άτομα που συμμετέχουν διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το σύστημα AI που είναι ανοιχτό για να το δοκιμάσει όσοι βρίσκονται στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες διαθέτει μια πιο μικρή, φορητή συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στις περισσότερες συσκευές που διαθέτουν βασική κάμερα και λίγη υπολογιστική ισχύ.

«Με μόνο ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα tablet ή έναν υπολογιστή έχετε αυτή την ευκαιρία να πάτε σε μέρη όπου δεν μπορούσατε να πάτε πριν», λέει η Sarah.

Αυτή η τεχνολογία AI μπορεί να αξιολογήσει την απόδοση των ανθρώπων απλώς αναλύοντας βίντεο από την κάμερα χωρίς την ανάγκη φυσικών αισθητήρων.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή μετέφερε πρόσφατα το σύστημα στη Σενεγάλη, όπου περιόδευσε σε πέντε διαφορετικά χωριά και αξιολόγησε περισσότερα από 1.000 παιδιά σχετικά με τις αθλητικές τους δυνατότητες.

Σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Σενεγάλης, και μετά από έναν γύρο παρακολούθησης πιο προηγμένων τεστ, εντόπισε 48 παιδιά με «τεράστιες δυνατότητες» και ένα με «εξαιρετικές δυνατότητες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.