Σε κυρίαρχο μέσο πραγματοποίησης συναλλαγών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο έχει μετατραπεί το smartphone καθώς σύμφωνα με στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υπάρχουν σήμερα σε αριθμό περισσότεροι από 1,75 δισ. mobile τραπεζικοί λογαριασμοί.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία της GSMA το 2023 οι συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών σε αξία ανήλθαν στο αστρονομικό ποσό των 1,4 τρισ.δολαρίων παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή σε αξία οι συναλλαγές ανέρχονται σε 2,7 εκατ.δολ. κάθε 60 δευτερόλεπτα.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνούν τους 5,6 δισ. με προοπτική το 2030 να ανέλθουν σε 6,3 δισ. σε αριθμό. Το 60% πλέον του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την κυριαρχία του μέσου στην οικονομία και τις συναλλαγές σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η ανάπτυξη του έξυπνου κινητού τηλεφώνου και στην Ελλάδα καθώς οι ενεργοί χρήστες στο mobile banking προσεγγίζουν τους 6 εκατομμύρια σε αριθμό, έχοντας αναδειχθεί σε κορυφαίο εναλλακτικό ψηφιακό τραπεζικό κανάλι συναλλαγών.

To έξυπνο κινητό τηλέφωνο είναι πλέον και το βασικό κανάλι που προτιμούν οι καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές, αλλά και τις αναζητήσεις τους μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη διάρκεια του Balkan eCommerce Summit, με αποκλειστικό αντιπρόσωπο του συνεδρίου στην Ελλάδα την εταιρία Generation Y, του Ομίλου GPA, το 89% της επισκεψιμότητας σήμερα στα ηλεκτρονικά καταστήματα των χωρών της Βαλκανικής προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (έρευνα της Mediapost Hit Mail), με την αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου να έχει ξεπεράσει συνολικά τα 100 δισ. ευρώ. Μια τάση που κυριαρχεί και στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα όμως το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, εκτός από κυρίαρχο μέσο συναλλαγών, έχει εξελιχθεί και στονν ψηφιακό βοηθό κάθε ανθρώπου σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πρόσφατα σε παρουσίαση της Samsung για την νέα σειρά Galaxy Ζ (Fold6 και Flip 6), έχουν πλέον απεριόριστες δυνατότητες όπως μεταξύ άλλων αυτόματα ζωντανή μετάφραση στη διάρκεια συνομιλίας, δυνατότητα ηχογράφησης ομιλιών σε συνέδρια και πραγματοποίηση ακόμη και περίληψης, αναζήτηση εικόνων με άμεσα αποτελέσματα, σύνδεση με έξυπνα ρολόγια που δίνουν αμέτρητες δυνατότητες παρακολούθησης βασικών δεικτών υγείας κλπ.

Επίσης μέσω του smart phone ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει από απόσταση σειρά έξυπνων οικιακών συσκευών που έχει στο σπίτι του και όχι μόνον, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια του σπιτιού, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

