Το όρος Τάι στην ανατολική κινεζική επαρχία Shandong, είναι γνωστό ότι «μετατρέπει τα πόδια των επίδοξων αναβατών σε ζελέ», καθώς έχει ύψος 1524 μέτρα και περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Βίντεο σε όλα τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι η εφαρμογή Douyin, παρόμοια με το TikTok, δείχνουν ακόμη και τους πιο δυνατούς πεζοπόρους να τρέμουν, να καταρρέουν ή να προσπαθούν να ανέβουν προχωρώντας στα τέσσερα.

Η τεχνολογία, ωστόσο, «δίνει χείρα βοηθείας» στους πεισματάρηδες που επιθυμούν να ανέβουν μέχρι την κορυφή. Για την ακρίβεια, δίνει… πόδι βοηθείας, αφού μία σύγχρονη κατασκευή εξωσκελετού συνδράμει, ώστε όσοι έχουν κουραστεί να καταφέρουν τελικά να ανέβουν το βουνό.

Στις 29 Ιανουαρίου, την Κινεζική Πρωτοχρονιά, δέκα εξωσκελετοί τεχνητής νοημοσύνης έκαναν το ντεμπούτο τους στο όρος Τάι (Taishan στα Μανδαρινικά), προσελκύοντας περισσότερους από 200 χρήστες με χρέωση 60 γιουάν έως 80 γιουάν (7-11 ευρώ) ανά φορά χρήσης κατά τη διάρκεια μίας πιλοτικής εβδομάδας, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua.

Ο μηχανισμός αναπτύχθηκε από κοινού από την Taishan Cultural Tourism Group και την Kenqing Technology, εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Shenzhen. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να «τυλίγεται» γύρω από τη μέση και τους μηρούς των χρηστών και ζυγίζει μόλις 1,8 κιλά.

Με την υποστήριξη αλγορίθμων AI, μπορεί να ανιχνεύσει τις κινήσεις των χρηστών και να παρέχει «συγχρονισμένη βοήθεια» για να απαλύνει το βάρος των ποδιών.

Κάθε ρομποτικός εξωσκελετός λειτουργεί με δύο μπαταρίες, που διαρκούν περίπου πέντε ώρες.

Από την ορειβασία στη φροντίδα ηλικιωμένων

Εκτός από το ότι κάνουν την ορειβασία πολύ πιο εύκολη, αυτά τα στηρίγματα πεζοπορίας έχουν πυροδοτήσει διαδικτυακές συζητήσεις σχετικά με τις ευρύτερες εφαρμογές τους σε μια χώρα που παλεύει με έναν «πληθυσμό γερόντων».

Πέρυσι, το 22% του πληθυσμού της Κίνας ήταν άνω των 60 ετών και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 30% μέχρι το 2035, με τους ηλικιωμένους να ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Κινεζικό Εθνικό Γραφείο Στατιστικής.

Και το μέγεθος της αγοράς της έξυπνης φροντίδας ηλικιωμένων στην Κίνα υπολογίστηκε σε 6,8 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 934 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024, ανέφερε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η Kenqing Technology, ο συν-προγραμματιστής των ρομποτικών εξωσκελετών, που ιδρύθηκε το 2015, προσβλέπει σε αυτή την τεράστια αγορά φροντίδας ηλικιωμένων. Έχει αναπτύξει έναν εξωσκελετό ειδικά σχεδιασμένο για ηλικιωμένους χρήστες, βάρους 2,4 κιλών και τιμής 17.000 γιουάν (2.221 ευρώ) στον κινεζικό γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Taobao.

Πηγή: skai.gr

