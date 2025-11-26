Η Νότια Κορέα εκτόξευσε τον μεγαλύτερο δορυφόρο της μέχρι σήμερα, νωρίς την Πέμπτη -την τέταρτη από τις έξι προγραμματισμένες εκτοξεύσεις μέχρι το 2027.

Ο τριφασικός πύραυλος Nuri απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο της χώρας σε ένα νησί στα ανοικτά της νοτιοδυτικής ακτής της κομητείας Goheung. Αξιωματούχοι της αεροδιαστημικής παρακολουθούσαν αν θα κατάφερvε να θέσει σε τροχιά έναν δορυφόρο βάρους 516 κιλών και 12 άλλους μικροδορυφόρους, σημειώνει το Associated Press.

🇰🇷🚀 Korea’s Nuri rocket (KSLV-II) has begun its 4th launch sequence, and the first-stage separation was successfully completed!

Exciting moment for Korea’s space program.



Source: https://t.co/GZCwQijGIY pic.twitter.com/gG7IhXZQEq

Ο κύριος δορυφόρος, σχεδιασμένος να τεθεί σε τροχιά 600 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, είναι εξοπλισμένος με μια κάμερα ευρείας εμβέλειας για την παρατήρηση της δραστηριότητας του σέλαoς και ξεχωριστά συστήματα για τη μέτρηση του πλάσματος και των μαγνητικών πεδίων, καθώς και για τη δοκιμή της απόδοσης των πειραμάτων βιοεπιστημών στο διάστημα.

Οι δώδεκα μικρότεροι «κυβικοί» δορυφόροι, που αναπτύχθηκαν από πανεπιστημιακές ομάδες και ερευνητικά ιδρύματα, περιλαμβάνουν συστήματα GPS για τη μελέτη της ατμόσφαιρας της Γης, κάμερες υπερύθρων για την παρακολούθηση των πλαστικών στoυς ωκεανούς και συστήματα για τη δοκιμή ηλιακών κυψελών και εξοπλισμού επικοινωνίας.

Η εκτόξευση της Πέμπτης με πύραυλο Nuri, ήταν η πρώτη από τον Μάιο του 2023, όταν έθεσε με επιτυχία σε τροχιά έναν δορυφόρο παρατήρησης 180 κιλών και η τέταρτη συνολικά από την πρώτη της απόπειρα τον Οκτώβριο του 2021, η οποία απέτυχε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.