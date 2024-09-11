Πρώτα ήρθε ο διαστημικός τουρισμός. Τώρα έρχεται μια ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση για τα πλήθη: το περπάτημα στο διάστημα.

Η σκηνή έχει στηθεί για τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο την Πέμπτη. Ο τεχνολογικός δισεκατομμυριούχος Jared Isaacman θα βγει από την καταπακτή της κάψουλας SpaceX που βρίσκεται σε τροχιά, δύο ημέρες μετά την εκτόξευση από τη Φλόριντα σε μια ναυλωμένη πτήση που ανέβασε τον ίδιο και το πλήρωμά του πιο ψηλά από οποιονδήποτε άλλο από τους περιπατητές του φεγγαριού της NASA. Συνεργάστηκε με τον CEO της SpaceX, Elon Musk, για να αγοράσει μια σειρά από βόλτες με πυραύλους και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ολοκαίνουργιων διαστημικών στολών.

Η SpaceX είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που επιχειρεί έναν διαστημικό περίπατο, μέχρι τώρα στον τομέα 12 μόλις χωρών. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο είναι τόσο εξειδικευμένη και ελίτ ομάδα: Το Spacewalking θεωρείται το πιο επικίνδυνο μέρος οποιασδήποτε πτήσης μετά την εκτόξευση και την επανείσοδο και απαιτεί εκτεταμένη εκπαίδευση.

«Οι διαστημικοί περίπατοι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να μπαίνεις σε έναν πύραυλο και να τον οδηγείς και να επιστρέφεις», είπε ο συνταξιούχος αστροναύτης της NASA Κρις Κάσιντι.

Θα αρχίσουν πεζοπορίες πλουσίων στο διάστημα - Οι κίνδυνοι

Ο Κάσιντι γνωρίζει από πρώτο χέρι τους κινδύνους του διαστημικού περπατήματος : Δούλευε έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2013 όταν ο σύντροφός του, Ιταλός αστροναύτης Λούκα Παρμιτάνο, παραλίγο να πνιγεί. Το κράνος του Παρμιτάνο γέμισε με νερό από το ρούχο του και μετά βίας σώθηκε. Άλλα 30 λεπτά εκείνη την ημέρα σε αυτήν την κατάσταση και «η κατάληξη θα ήταν διαφορετική», είπε ο Κάσιντι.

Ο Κάσιντι ανησυχεί ότι θα ξεκινήσει καινούρια μόδα των πλουσίων να πεζοπορούν στο διάστημα.

Ο αναλυτής κινδύνου και καταστροφών Ilan Kelman του University College του Λονδίνου είπε ότι είναι «αναμενόμενο και αναπόφευκτο» οι μη επαγγελματίες να καταλήξουν να πραγματοποιούν διαστημικούς περιπάτους. Προβλέπει, ωστόσο, θανατηφόρους κινδύνους.

«Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πολλά για να μειώσουμε τον κίνδυνο», είπε ο Kelman. «Πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με οποιονδήποτε συμμετέχει, ειδικά σχετικά με τη χαμηλή πιθανότητα διάσωσης όταν κάτι σοβαρό πάει στραβά».

