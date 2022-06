Νέα Ζηλανδία: Μυστηριώδης λαμπερός στροβιλισμός στον ουρανό - Τι τον προκάλεσε

Μια μυστηριώδης μπλε σπείρα στον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας προβλημάτισε τους πολίτες με αρκετούς μάλιστα να κάνουν λόγο για εμφάνιση εξωγηίνων.

Οπως αναφέρει όμως η Daily Mail οι ειδικοί λένε ότι η αιτία της ήταν πολύ πιο κοντά στη Γη.

Το σπειροειδές νέφος αερίου φώτισε τον ουρανό πάνω από τον Νέλσον, μια πόλη στο άκρο του νότιου νησιού της Νέας Ζηλανδίας, και ταξίδεψε 750 χιλιόμετρα νότια στο νησί Στιούαρτ περίπου στις 19:30 την Κυριακή.

Οι κάτοικοι του νότιου νησιού ανακάλυψαν ότι το παράξενο αστρικό φαινόμενο προκλήθηκε από ανθρωπογενή διαστημικά σκουπίδια - έναν ετοιμοθάνατο πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ.

