Επιστήμονες ανά τον κόσμο έμειναν εμβρόντητοι από το γεγονός ότι ένας αστεροειδής εντοπίστηκε λίγο πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο ενός μέτρου αστεροειδής εντοπίστηκε μόλις οκτώ ώρες πριν καεί πάνω από τις Φιλιππίνες. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος ήταν πολύ μικρός για να προκαλέσει κάποια ζημιά αλλά εγείρονται ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα δεδομένου ότι εντοπίστηκε τελευταία στιγμή και δεδομένου ότι «καραδοκούν» 6 καταστροφικοί αστεροειδείς.

Ποιοι είναι οι 6 «επικίνδυνοι» αστεροειδείς;

1. Bennu

Ανακαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999, ο αστεροειδής Bennu θεωρείται επί του παρόντος ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη Γη.

Με διάμετρο 1.574 πόδια (0,49 χλμ.) και βάρος 67 εκατομμύρια τόνους, ο Bennu είναι φαρδύτερος από το ύψος του Empire State Building και ζυγίζει 200 ​​φορές περισσότερο.

Ο αστεροειδής Bennu

Χάρη στην προσεκτική παρατήρηση από τη NASA, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Bennu έχει μία στις 2.700 πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη στις 24 Σεπτεμβρίου 2182.

Ωστόσο, επειδή ακόμα ο αστεροειδής βρίσκεται μακριά από τη Γη είναι πιθανό οι προβλέψεις αυτές να αλλάξουν στο μέλλον.

Εάν επρόκειτο να συγκρουστεί με τον πλανήτη, θα απελευθέρωνε ενέργεια που ισοδυναμεί με 1,4 δισεκατομμύρια τόνους TNT.

2. 2023 DW - Ο αστεροειδής του Αγίου Βαλεντίνου

Το να ξεχάσετε να προσφέρετε στον σύντροφό σας λουλούδια και σοκολάτες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ίσως δεν αποτελέσει πρόβλημα το 2046, καθώς έχει ισχυρές πιθανότητες να συγκρουστεί με τη Γη ο αστεροειδής 2023 DW στις 14 Φλεβάρη.

Ο αστεροειδής 2023 DW

Έχει μέγεθος 50 μέτρα, που είναι παρόμοιο με το μέγεθος του αστεροειδούς που ήταν καταστροφικός για το Τσελιάμπινσκ το 2013.

Δεδομένου ότι ο αστεροειδής έχει παρατηρηθεί να κινείται με ταχύτητα 21,78 km/s, θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη με αρκετή δύναμη για να ισοπεδώσει μια ολόκληρη πόλη.

3. 1950 DA

Για να θεωρήσει η NASA κάτι ως «δυνητικά επικίνδυνο», πρέπει να έχει μέγεθος 460 πόδια (140 μέτρα) με μια τροχιά που το φέρνει τόσο κοντά, δηλαδή σε απόσταση 4,6 εκατομμυρίων μιλίων (7,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων) από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Με διάμετρο 4.265 πόδια (1,3 χλμ.) και βάρος 71 εκατομμύρια τόνους, ο αστεροειδής 1950 DA είναι πάνω από 90 φορές το μέγεθος αυτού.

Ο αστεροειδής 1950 DA

Αυτό κάνει τον 1950 DA τον μεγαλύτερο αστεροειδή που έχει σοβαρές πιθανότητες να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας.

Εάν επρόκειτο να χτυπήσει, η σύγκρουση θα απελευθέρωνε ενέργεια ισοδύναμη με την έκρηξη 75 δισεκατομμυρίων τόνων TNT - αρκετή για να πυροδοτήσει μια παγκόσμια καταστροφή όπως αυτή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους.

Επί του παρόντος, ο αστεροειδής πιστεύεται ότι έχει μία στις 34.500 πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη στις 16 Μαρτίου 2880.

4. 2023 TL4

Ένας άλλος αστεροειδής που έχει επίσης δυνατότητα καταστροφής της ανθρωπότητας είναι ο 2023 TL4.

Οι επιστήμονες, αφού εντόπισαν τον αστεροειδή πέρσι, τον αναγνώρισαν αμέσως ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη Γη.

Ο διαστημικός βράχος έχει διάμετρο 1.083 πόδια (0,33 χιλιόμετρα) και πιστεύεται ότι ζυγίζει 43 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 4.500 φορές το βάρος του Πύργου του Άιφελ.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια έκρηξη 150 φορές πιο ισχυρή από αυτή του Τσάρου Μπόμπα, του ισχυρότερου πυρηνικού όπλου που πυροδοτήθηκε ποτέ.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μία στις 181.000 πιθανότητες να συγκρουστεί αυτός ο αστεροειδής με τη Γη στις 10 Οκτωβρίου 2119.

5. 2007 FT3

Αν είμαστε απίστευτα άτυχοι, αυτός ο αστεροειδής των 2.165 ποδιών (0,34 χλμ) θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη μόλις στις 5 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, οι τρέχουσες παρατηρήσεις της διαδρομής του FT3 του 2007 δίνουν μόνο μία στα 11,5 εκατομμύρια πιθανότητες να συμβεί.

Ο αστεροειδής έχει ελαφρώς καλύτερες πιθανότητες σύγκρουσης με τη Γη στις 3 Μαρτίου 2030, με πιθανότητα μία στα 10 εκατομμύρια.

6. 1979 XB

Με διάμετρο 2.165 πόδια (0,34 χιλιόμετρα) και βάρος 49 εκατομμύρια τόνους, αν ο αστεροειδής 1979 XB χτυπήσει τη Γη, θα ήταν εύκολα σε θέση να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1979, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτός ο αστεροειδής έχει επί του παρόντος πιθανότητα 1 στο 1,8 εκατομμύρια να χτυπήσει τη Γη.

Αυτό που καθιστά τον 1979 XB τρομακτικό είναι ότι ουσιαστικά έχει «χαθεί» από την ανακάλυψή του.

Παρά το πόσο τρομακτικά μπορεί να φαίνονται αυτά τα στοιχεία, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η Γη είναι ασφαλής προς το παρόν.

