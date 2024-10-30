Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα στην επιστήμη: Υπάρχει ζωή πέρα ​​από τη Γη; Και αν ναι, πού είναι;

Αν και μπορεί να πιστεύετε ότι η απάντηση είναι «πολύ μακριά», παραδόξως, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο κοντά στο σπίτι μας από ό,τι πιστεύαμε.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι εξωγήινοι θα μπορούσαν να κρύβονται μόλις 2,7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη - στο φεγγάρι του Ουρανού, τη Μιράντα.

Ερευνητές στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής Τζονς Χόπκινς ανακάλυψαν στοιχεία ενός ωκεανού κάτω από την επιφάνεια της Μιράντα, που λένε ότι θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος.

«Το να βρούμε στοιχεία για έναν ωκεανό μέσα σε ένα μικρό φεγγάρι όπως η Μιράντα είναι απίστευτα εκπληκτικό», δήλωσε ο Tom Nordheim, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Βοηθά να τεκμηριώσουμε την ιστορία ότι μερικά από αυτά τα φεγγάρια στον Ουρανό μπορεί να είναι πραγματικά ενδιαφέροντα – ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετοί ωκεάνιοι κόσμοι γύρω από έναν από τους πιο μακρινούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, κάτι που είναι συναρπαστικό και παράξενο».

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές ζητούν νέα αποστολή στον Ουρανό.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από τις δυνατότητες και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για να μελετήσουμε σε βάθος τον Ουρανό και τα φεγγάρια του», πρόσθεσε ο κ. Nordheim.

Μεταξύ των 288 φεγγαριών που περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι επιστήμονες λένε ότι η Μιράντα «ξεχωρίζει».

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από το διαστημικό σκάφος Voyager-2 της NASA το 1986 έδειξαν ότι το νότιο ημισφαίριο του φεγγαριού ήταν ένα «κουκούτσι σαν του Φράνκενσταϊν» με αυλακωτό έδαφος.

Στη νέα τους μελέτη, η ομάδα επανεκτίμησε αυτές τις εικόνες για να καταλάβει πώς θα μπορούσε να μοιάζει το εσωτερικό του φεγγαριού.

Πρώτον, η ομάδα χαρτογράφησε τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του φεγγαριού, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των κορυφογραμμών του.

Στη συνέχεια, ανέπτυξαν ένα μοντέλο υπολογιστή για να δοκιμάσουν διάφορες πιθανές δομές του εσωτερικού του φεγγαριού.

Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι το εσωτερικό που έδωσε το καλύτερο ταίριασμα με την επιφάνεια ήταν ένας απέραντος ωκεανός κάτω από την παγωμένη επιφάνεια του φεγγαριού Μιράντα, περίπου 100-500 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Αυτός ο ωκεανός δεν ήταν περισσότερο από 30,5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια και εκτεινόταν για τουλάχιστον 99,7 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

