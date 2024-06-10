Η Apple παρουσίασε τη Δευτέρα μια σειρά λειτουργιών και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence), τα οποία ο κολοσσός της τεχνολογίας με έδρα το Κουπερτίνο χαρακτήρισε ως «το επόμενο μεγάλο βήμα».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας έκδοσης του λειτουργικού iOS 18, ο Κρεγκ Φεντερίγκι, Senior Vice President of Software Engineering της Apple δήλωσε ότι η Apple Intelligence εισάγει νέα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε όλο το σύστημα, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να ξαναγράψουν, να διορθώσουν και να συνοψίσουν κείμενο, και είναι διαθέσιμα στις εφαρμογές Mail, Notes, Safari, Pages, Keynote, αλλά και σε εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Επιπλέον, το Apple Intelligence μπορεί να εκτελέσει εργασίες όπως η ανάκτηση αρχείων, η αναζήτηση φωτογραφιών ή η αναπαραγωγή podcast. Η Siri, η εικονική βοηθός των συσκευών Apple, θα επωφεληθεί επίσης από την τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας την ευχέρεια να απαντά σε «χιλιάδες ερωτήσεις», μεταξύ άλλων δυνατοτήτων.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγική ευφυΐα και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες που παρέχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία χρήσης προϊόντων Apple σε νέα ύψη», δήλωσε ο Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple.

Σημειώνεται ότι στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και άλλων συναφών συσκευών όπως τα tablets, η Apple καλείται να αντιμετωπίσει την αντίπαλη πλατφόρμα Android με την Google να έχει ανακοινώσει ήδη παρόμοιες λειτουργίες ΤΝ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.