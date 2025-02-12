Ο αμερικανικός κολοσσός της τεχνολογίας Meta προειδοποίησε σήμερα τους χρήστες του διαδικτύου για τον αυξανόμενο κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (ΙΑ) από άτομα που θα επιχειρήσουν να εξαπατήσουν όσους αναζητούν τον έρωτα στο διαδίκτυο.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους απατεώνες να δημιουργούν εικόνες βίντεο, με ψεύτικη φωνή, να απαντούν σε βιντεοκλήσεις και να υποδύονται κάποιον άλλον.

Ο Ντέβιντ Αγκράνοβιτς, που είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών, ανέφερε ως παράδειγμα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μια ομάδα κυβερνοαπατεώνων με έδρα την Καμπότζη οι οποίοι στόχευαν άτομα που μιλούν ιαπωνικά ή κινεζικά. Σύμφωνα με ερευνητές της OpenAI, η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε το λογισμικό της εταιρείας για να δημιουργήσει και να μεταφράσει το περιεχόμενο.

Ο βασικός στόχος των απατεώνων ήταν φυσικά να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους. Αφιερώνουν τον αναγκαίο χρόνο για να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα θύματα και, σιγά-σιγά, βρίσκουν τον τρόπο για να αρπάξουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα.

Για να πετύχουν τον στόχο τους, χρησιμοποιούν όλους τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και η Meta δεν είναι σε θέση να εντοπίσει παρά μόνο ένα μέρος της δραστηριότητάς τους, τόνισε ο Αγκράνοβιτς. Προέτρεψε έτσι τους χρήστες να επιδεικνύουν σύνεση, καθώς η μοναξιά, το γεγονός ότι η διάθεση πολλών πέφτει τους χειμωνιάτικους μήνες καθώς και η επικείμενη γιορτή των ερωτευμένων, του Αγίου Βαλεντίνου, είναι περιστάσεις που τις εκμεταλλεύονται οι απατεώνες.

Η Ρέιτσελ Τόμπακ, στέλεχος της Meta, προέτρεψε τους χρήστες να είναι «ευγενικά παρανοϊκοί» όταν γνωρίζουν κάποιον στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν αισθήματα για αυτόν, ιδίως αν το άτομο αυτό ζητήσει χρήματα για κάποια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη ή για μια επαγγελματική ευκαιρία.

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχει διαδοθεί ευρέως εδώ και περίπου έναν χρόνο αλλά η χρήση της σε απάτες αυξάνεται τους τελευταίους μήνες αφού τα διαθέσιμα εργαλεία, που συχνά τα βρίσκει κανείς δωρεάν, επιτρέπουν στους απατεώνες να δημιουργούν «πειστικά» ανύπαρκτα πρόσωπα. «Μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιούν bots (αυτόματα ή ημιαυτόματα λογισμικά, ικανά να συνομιλούν με έναν άνθρωπο) δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη για να τηλεφωνήσουν, με ψεύτικη φωνή, χωρίς καν να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση», περιέγραψε η Τόμπακ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

