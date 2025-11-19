Απλούστεροι ψηφιακοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νέα ψηφιακά πορτοφόλια

Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης, είτε είναι εργοστάσια, είτε νεοφυείς επιχειρήσεις, θα ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε διοικητικές εργασίες και στη συμμόρφωσή τους με τους ενωσιακούς κανόνες και περισσότερο χρόνο στην καινοτομία και την επέκτασή τους, χάρη στη νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή τεχνολογία. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτυχθούν και να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, προωθώντας παράλληλα τα υψηλότατα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Στον πυρήνα της, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει ένα ψηφιακό omnibus που εξορθολογίζει τους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), την κυβερνοασφάλεια και τα δεδομένα, το οποίο μάλιστα συνοδεύεται από μια Στρατηγική για την Ένωση Δεδομένων που θα εξασφαλίσει δεδομένα υψηλής ποιότητας για την ΤΝ, καθώς και από τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια επιχειρήσεων, που προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα η οποία θα απλουστεύσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η δέσμη μέτρων θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, ενώ οι προσπάθειες απλούστευσης εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις διοικητικές δαπάνες έως και 5 δισ. ευρώ έως το 2029. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια επιχειρήσεων μπορούν να εξοικονομούν για τις επιχειρήσεις επιπλέον 150 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

